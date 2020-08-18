Ekrem Ekşioğlu Fenerbahçe’de

Fenerbahçe altyapısına yeni bir ismi kattı. Antrenör olarak göreve başlayan Ekrem Ekşioğlu, "Benim için bir milat. İçinden geldiğim çok sevdiğim yeşil sahalara, Fenerbahçe çatısı altında yeni nesilleri, geleceğin karakterli ve donanımlı futbolcularını yetiştirmek üzere geri dönüyorum" ifadesini kullandı.

Ekşioğlu Fenerbahçe U17 takımında yardımcı antrenörlük yapacak.