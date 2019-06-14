Ekrem Cengiz: En büyük şansımız Cumhurbaşkanımız

Röportaj: Tunç Kayacı

Rizespor’un kurumsal yapısı, tesisleşmesi ve bugünlere gelmesinde uzun yıllar verdiği katkılarla başrol oynayan, Karadeniz ekibinin Onursal Başkanı olan Ekrem Cengiz’le Türk futbolunu, Rizespor’u vre görev yaptığı yılları konuştuk. Tabii Rizespor’un kendisiyle beraber dirilişe geçtiği yıllardan başladık sohbetimize... “Şu anda spor sahası, tribün olarak Avrupa seviyesini hemen hemen yakaladık belki de önüne geçtik. Tesisleşme bakımından da aynı şekilde” diyerek sözlerine başladı Cengiz ve ekledi:

‘Antrenman sahamız bile yoktu’

“Rizespor’un ilk yıllarına baktığında antrenman sahamız yoktu. Stat dökülüyordu. Kısa sürede bir tesis yaptık ve yenisini de yaptık. Cumhurbaşkanımız futbola çok büyük bir destek veriyor. Türk futbolunayakışır bir tesis yapmalıydık. Engelimiz neydi? Yer. Onu da sağ olsun Cumhurbaşkanımız’ın sayesinde çözdük. Yapmış olduğumuz tesis Türkiye’nin 1 numarası. Çıtayı yükselttik. Türk futbolunun en büyük şansı sporu, futbolu bu kadar seven bir Cumhurbaşkanımız’ın olması.”

'Yabancı sınırı serbest olmalı'

“Söylediğim bir şey vardı. Yabancı futbolu serbest olmalı diyo rdum. Bugün hâlâ sınırlanmasın diyorum. Ben para harcıyorum. En azından yabancı futbolcu olsun, cebimden harcadığım paranı n miktarı düşsün diye. Benim ekonomim için doğr u karar. Ama devletin ve federasyonunun bi r amacı olmadığı sürece bu böyle olmalı. Bizim ecdadımız savaştı, hâlâ savaşıyor bayrağın dalgalanması için. Bu bayrağın altında her türlü etnik yapı, inanç yapısı var. Peki, bizim bayrak özgür mü sallanıyor? Değil. Ekonomik özgürlük yok, iş dünya sında çalışman lazım. E peki futbol önemli mi? Önemli. İnsanların gurur duyması önemli.Her şehrin gurur duyduğu, her vatandaşın gurur duyduğu bir milli takım olması lazım. Niye? Bu ba yrağın altında yaşayan insanların, ecdadımızın hakkı var. Kulüp başkanlarının da, federasyonun da aynı duyguda olması lazım. Bayrak için değer.”

‘VAR, saltanatı bitirdi’

“VAR, Türk futbolunun önünü açmak için en önemli kriterlerden bir tanesi, yüzde yüz... Bizim dönemimizde büyük takım ile ma ça çıktığın zaman bir kere elimi cebime koyuyorum, psikolojik olarak. Öyle veya böyle hakemler bir şekilde bizi halleder. Şimdi öyle değil. Eksiklik yok mu? Var. Hata var mı? Var. Ama eskiden yapılan hatanın yüzde 95’ini alıyorsun. Yüzde 5 kalıyor, konuşulan. Tabii insanın kendi takımına olan bir şeyi var. VAR sistemi, 3 büyüklerin saltanat ına son vermiştir. VAR sistemi, iyi uygulandığı sürece Türk futbolunun gelecekteki kurtuluş yollarından biridir. Adaletin olduğu yerde bereket olur.”

‘Transfer 5 yıl yasaklanmalı’

“Bir tarafta tesisleşme yapacaksın. O tesisleşme bitene kadar iç ve dış transferi 5 yıl yasaklayacaksın. O zaman alttan oyuncuyu yetiştirirsin. Altyapıdan oyuncun varsa, dakika başı şu kadar vereceğim denmesi gerekir. Yerli futbolcu oynatmak için belki de para dağıtacaksın. Yeni parametreler geliştirmek gerekiyor. Böyle nasıl gidecek? Kulüp yöneticisi geliyor, borçlandırıyor, sorumluluğu yok. Biz de cepten para verelim. Kulüp başkanı harcamak için borçlandırıyor. Nereye kadar!”

‘Şenol hoca’nın egosu yok!’

“Şenol hocanın Milli Takımımız’ın başına gelme si iyi oldu. Egosu yok. Egolu futbolcu ve teknik adam sayısını düşürmemiz lazım. Eğitimde, nefisi düşürmek lazım. Tü rk bayrağı sevgisinin her zaman en üstte olması lazım. Şu anda böyle bir milli takıma sahibiz, başında da doğru bir hoca var. Önümüzdeki dönemde çok daha başarılı olma şansını yakaladık. Bunun değerini bilmemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor.”

‘Hasan Kartal destan yazdı’

“Rizespor geçen sezon futbol tarihine baktığın zaman bir mucizeyi gerçekleştirdi. Devreyi 12 puan ile bitirip de yakın zamanda kümede kalan takım var mıdır? O psikolojiyi yönetmek kolay değil. Mesela Fenerbahçe yönetemedi. Okan hoca ve Rizespor Yönetimi bunu başardı. Teknik adam inandı, futbolcu, inandı, yönetim inandı ve taraftarı da inandı. Hasan Kartal çok doğru adımlar atıyor. Futbolu, futbolu bilen bir ekiple yönetiyor.”

‘Gelirler artınca sıkıntı çıktı’

“Bir dönem Digiturk’ün yüksek fiyat vermesine karşıydım. Artsa bile paralar doğru yere gitmiyor. Düşsün ona göre oynansın. Bizim verdiğimiz paranın, emeğimizin karşılığını sahada alamıyoruz ki. Teknik direktöre görevin, ‘talimatları sahada uygulatmak’ diyoruz. Futbolculara diyoruz. Hedefin var. 90 dakika sahada aklını, gücünü ver. Bunun için beslenmene, uykuna dikkat et. Ama ortalamayı incelediğinde yüzde 30’u veriyor, yüzde 70’i vermiyor. Borçlar da artıyor, gelirler de artıyor. Bizim dönemimizde 8-10 milyon Dolar ile Süper Lig’i idare ediyorduk. Borçlar da arttı. Böyle mi gidecek?