Ekpe Udoh dönüyor

Basketbolda Sarı-Lacivertliler’le birlikte Euroleague şampiyonu olurken MVP ödülüne de layık görülen Ekpe Udoh, 3 yıl aradan sonra tekrar Avrupa’ya gelmek istediğini belirtti. Son olarak Çin Ligi’nde yer alan Amerikalı yıldız, dün sosyal medya hesabından, “Geriye dönme zamanı. Ya Fenerbahçe ile ya bir başka Avrupa takımıyla” diye yazdı. Bu mesaj Fenerbahçe taraftarlarının büyük ilgisini çekerken, Avrupa’da piyasası olan Udoh’un gelecek teklifleri beklemeye başlayacağı bildirildi.

Düşüşe geçmişti...

Ancak Sarı-Lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra NBA ekiplerinden Utah Jazz’a giden ve orada 2 sene kenarda havlu sallayan Nijeryalı pivot, ardından yine bir çok teklif almasına rağmen en iyi ücreti veren Çin Ligi takımı Bejing Ducks’ı tercih etmişti. Kariyeri düşüşte olan Udoh, 3 yıl önceki ücretleri bulabilir mi, bilinmez ama beklentilerini yüksek tutarsa istediği teklifi alamayabilir.

Gökhan German