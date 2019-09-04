Ekonomik ve genç Beşiktaş

Yaz transfer dönemi sona ererken, Beşiktaş yepyeni bir çehreye büründü. 9 futbolcuyla yollarını ayıran Kartal, 7 takviye yaptı. Gidenlerden 13 milyon 250 bin Euro maaş düşüşü yaşanırken, yerlerine gelenlerin 9 milyon 100 bin Euro'luk gideriyle aradaki kâr 4 milyon 150 bin Euro oldu. Takımdan ayrılan 9 futbolcunun 5'inin 30 yaş üstü olmasıyla gençleşme de yaşandı. Geçen sezonun başında 32,1 olan yaş ortalaması 26,9'a düştü. Yenilerden en yaşlısı 30 yaşındaki stoper Ruiz olurken, giden isimlerden en tecrübelisi 35 yaşındaki Ricardo Quaresma'ydı.

Elneny

Kiralık olan 27 yaşındaki Mısırlı ön libero 1.750 milyon Euro alacak.

Ruiz

30 yaşındaki İspanyol stoper, 3 yıllık imza attı. Yıllık 1.8 milyon Euro alacak.

Rebocho

24 yaşında Portekizli sol bek 1 yıllığına kiralandı. 550 bin Euro kazanacak.

Douglas

29 yaşındaki sağ bek, 800 bin Euro'ya imza attı. Brezilyalı'nın sözleşmesi 3 yıllık.

(Sabah)