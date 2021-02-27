Ekmek, Türk mutfağının en vazgeçilmezi olan ve günün hemen her öğününde tüketilmekte olan besleyici bir besin maddesidir. Evde mutfaklarda ekmek yapımı son dönemlerde çok talep gören bir durumdur. Ekmek kokusu ile evi donatıp hijyenik koşulların altında evinizde hazırlayacağınız ekmekler genelde ağızda lokum gibi dağılmaktadır.

Ekmek kaç derecede pişer?

Ekmek tam kıvamında olması için ve kıvamın yumuşacık ve son derece leziz olması için öncesinde ısıtılmış olan fırına ekmek hamuru yaklaşık olarak 180 derecede önceden ısıtılmış olan bir fırında pişirilmelidir. Pişirmeden önce ekmek üstü üzerini su ile hafifçe ıslatılır ve pişirildikten sonra da oda sıcaklığında soğutulması için beklenir.

Ekmek kaç dakikada pişer?

Günümüzde hemen hemen her ekmeğin pişirilme süresi türüne, ağırlığına ve de tarifine göre farklılıklar göstermektedir. Genelde kural olarak porsiyonluk olan ekmekler 15 dakika ile 20 dakika arasında pişmektedir. Somun ekmekler ise 30 dakika ile 35 dakika arasında pişerken kalıba yerleştirilen ekmekler 40 dakika ile 50 dakika arasında pişmektedir.

Evde ekmek yapımı için gerekli malzemeler nelerdir?

Günümüzde evde ekmek yapımı çok talep gören bir durum olmaktadır. Evde ekmek yapabilmek amacı ile gerekli olan malzemeler şu şekildedir. Bunlar;

Yarım paket un, 2 çay kaşığı kuru maya, 2 bardak su, 1 çay kaşığı tuz ile birlikte 1 tutam şeker ilave edilmesi gerekmektedir.

Evde yapılan ekmek nasıl pişirilmelidir?

Evde ekmek yapımı her zaman için daha avantajlı olan bir olaydır. İlk olarak evde ekmek yapabilmek amacı ile verilmiş olan tüm kuru malzemeleri bir karıştırma kabına koyulur ve karıştırılır.

Ayrı bir kapta su içerisine maya ilave edilir ve eriyinceye kadar da karıştırılır. Sonrasında su dolu kap yavaş yavaş kuru malzemelerin olduğu yani un dolu kaba eklenir ve karıştırmaya devam edilir.

Ardından 10 dakika süre ile hamurun dinlendirilmesi için beklenir. Dinlendirilen ekmek hamuru 10 dakika boyunca iyice yoğurulur.

Ekmek hamuru tam olarak pürüzsüzleşene kadar kabın üstünü hiç hava geçirmeyecek bir şekilde kapatıp sonra 3 saat mayalanmaya bırakılır. Tezgahı unlanır hamur yerleştirilir ve üzeri unlanır. Daha sonra 2 parçaya bölüp yarım saat daha dinlendirilir ve dinlenen ekmek hamuruna istenilen bir şekil verilir.

Fırın tepsisine yağlı kağıt koyulur hazırlanılan ekmek hamuru aktarılır. Öncesinde ısıtılan fırın içerisine ekmek hamurunu aktarılır ve de yaklaşık olarak 180 derecede pişirilir.

Ekmeğin yapımında kritik aşamalar nelerdir?

Genel olarak ekmek yapımının evreleri kaliteli ve besin değeri yüksek olan bir ekmek yapılmasına yardım edecek olan en önemli noktalardır.

Karıştırma, bu aşama en temel malzemeler ile oluşturulan ekmeğin başlangıç noktasıdır. Karıştırma aşaması un, tuz, su ve mayadan oluşmakta olan kolay ama emek isteyen bir süreç olmaktadır. İyice yoğurup kaliteli bir hamur elde edilme kısmı olmaktadır.

Kabartma ve şekil verme, bu aşamada hamurun mayalanması amacı ile hamuru bırakmak ve daha sonra şekil verip pişirmeye hazır hale getirmek gereklidir. Hamurun mayalanma süresi oldukça önemlidir. Çünkü maya tek hücreli bir organizma olduğu için ekmeği kabartacak olan mayadır. Besin değeri yüksek olan bir ekmek yapmanın her zaman için en önemli kısmı kabartma ve şekil verme aşaması olmaktadır.

Pişirme, bu aşama ekmeğin fırından çıkarken kokusuna bayılacağınız ekmeğin katı olan bir forma dönüştüğü nokta olmaktadır. Ekmek pişirilirken fırının içine içi su dolu olan minik bir kap koyulmalıdır. Özellikle ince kabuklu olan ekmekler için ekmek bir fıs fıs yardımı ile hafif bir şekilde ıslatılmalıdır. Ekmeğin pişmesi ve de verilmiş olan tüm emeğin karşılığının alınacağı en kritik kısım olmaktadır. Bu nedenle de pişirme kısmında mutlaka doğru bir derece ve de süreye riayet edilmelidir. Evde ekmek yapımının püf noktalarından birisi de ekmek pişirildikten sonra ekmeğin hemen kesilmemesi olmaktadır.

Saklama, bu aşamada özellikle ev yapımı olan ekmeğin daha uzun bir süre dayandığını anlaşılmaktadır. Günümüzde evde yapılan ekmekler her zaman için dışarıdan hazır bir şekilde alınan ekmeklere göre daha besleyici daha sağlıklı ve de daha uzun süre dayanıklı olmaktadır. Buna ek olarak da evde yapılan ekmekler alternatifli bir şekilde olup pek çok sayıda tariflerde kullanabilmektedir.