Eklem romatizması tedavisi mümkün ve süreçli olan bir rahatsızlıktır. Eklem romatizması rahatsızlığı yaşayan kişiler belirtilerini ve tedavi yöntemlerini araştırmaktadırlar. Eklem romatizması iltihaplı olarak da kendini gösterebilir.

Eklem romatizması nedir?

Eklem romatizması vücudun tüm eklemlerini etkileyen eklem bölgelerinde ağrı yapan bir çeşit romatizmal hastalıktır. Eklemlerde hareket kısıtlığına, eklemlerin uyuşukluğuna sebep olur. Eklem romatizması bir çeşit şekil bozukluklarına da yol açabilen bir hastalıktır. Eklem romatizmaları çocuklar da dahil olabilen bir çeşit rahatsızlıktır.

Kişinin gündelik hayatını oldukça etkilediğinden dolayı mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Her yaş grubunda eklem romatizmasına rastlanılabilir. Eklem romatizası nedeni kesin olarak bilinmeyen tıp dilinde romatoid artrit olarak bilinen bir çeşit rahatsızlıktır. Kronik seyirli olarak kendini gösterebilir.

Eklem romatizması toplumda %1 görülme olasılığı olan bir iltihaplı rahatsızlıktır. Eklem romatizması kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülen bir hastalıktır.

Eklem romatizması belirtileri nelerdir?

- Eklemlerde uyuşma

- Bazı nörolojik şikayetler

- Böbrek işlevlerinde azalma

- Hareketlerde kısıklık yaşanması

- Nefes darlığı

- Yürürken eklemlerde ağrı

- Sabah ve gün boyunca eklemlerde oluşan şişlik

- Yüksek ateş

- Eklemlerde ki güçsüzlük

- Dizlerde kireçlenme

- Cildin güneşe karşı aşırı hassasiyet göstermesi

- Kilo kaybı

- Halsizlik

- Uyku ve istirahat sırasında eklemlerde sancıya benzer ağrılar

- Ellerde şişlikler

- Kalpte ve akciğerde tutulum

Eklem romatizması tedavisi nasıl yapılır?

Eklem romatizması iltihaplı bir hastalık olduğundan mütevellit hastalarda iltihabı geçirmeye yönelik tedavi yöntemleri geliştirilir. Eklem romatizması özellikle organları da etkilemektedir. Organlarda açtığı tahribatı önlemek için bir takım iltihap sökücü ilaçlar eklem romatizması tedavisinde kullanılır. Doktorunuz eklem romatizması teşhisi koyduktan sonra özel olarak tedavi metotlarını sizlere uygular. Bir takım romatizma ilaçları iltihabın sökülmesi için verir. Eklem romatizması iltihaplı bir hastalık olduğundan dolayı bu rahatsızlığın tedavisinde iltihap sökücü kremler ve ilaçlar kullanılır.

Ayrıca iltihap önleyici ilaçlar eklem romatizmasında kullanılan tedavi seçenekleridir. Eklem romatizması tedavisinde belirtilere yönelik de tedavi seçenekleri vardır. Bir takım ağrı kesici ilaçlar kişiye verilir ve ağrı hissiyatı minimuma indirilmesi amaçlanır. Buna ek olarak eklem romatizması için lokal tedai seçenekleri de mevcuttur. Doktorun uygulamış olduğu tedavi yöntemlerini sonuna kadar uygulamak oldukça önemlidir. Eklem romatizması tedavisi süreç isteyen bir tedavidir. Bu yüzden doktor önerisine çok dikkat etmek gerekir.

Eklem romatizması neden olur?

Eklem romatizması çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişebilmektedir. Eklem romatizması çevresel ve genetik faktörlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Her romatizma hastalığının nedeni tam olarak bilinmediğinden dolayı eklem romatizması rahatsızlığında kesin olarak nedeni bilinmemektedir. Sigara tüketmek iltihaba neden olur. Dolayısıyla eğer sigara içiyorsanız eklemlerde romatizmaya neden olabilir. Bu durumdan kurtulmak için mutlaka sigarayı bırakmalısınız. Ayrıca stresli bir yaşam sürmek de eklem romatizmasını tetiklediği uzmanlar tarafından söylenmektedir. Stresten uzak bir yaşam tarzı benimseyerek eklem romatizması rahatsızlığından kurtulabilirsiniz.

Tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

Eklem romatizması için pek çok öneri vardır. Özellikle bitkisel çözümler ile birlikte eklem romatizmasını tedavi edebilirsiniz. İşte eklem romatizması için bitkisel öneriler;

Isırgan Otu: Isırgan otu eklem romatizması için son derecede faydalıdır. Isırgan otunu ezerek eklemlerinize sürebilirsiniz. Ağrı kesici etkisi vardır.

Kuşburnu: Eklem romatizması için kullanılan bir diğer bitkisel çözüm olan kuşburnu bol miktarda c vitamini içerir. Kuşburnunu dilerseniz çay olarak da tüketebilirsiniz.

Zerdeçal: Zerdeçal da eklem romatizması için birebir bir bitkisel tedavi yöntemidir. Zerdeçalı eklemlerinize sürebilirsiniz. Dilerseniz ağız yolu ile de zerdeçal tüketebilirsiniz.

Papatya: Eklem romatizması için papatya da oldukça iyi bir tedavi seçeneğidir.