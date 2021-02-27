Vücudumuzda bulunan her bir kemiğin birbirine bağlandığı kısımlar eklem olarak adlandırılmaktadır. Eklemler kemiklerimizin düzenli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Etrafı bağ, kıkırdak, tendon ve kaslarla çevrilidir. Bu dokuların yanması ya da sızlaması sonucunda eklem ağrıları baş gösterir.

Eklem ağrısı neden olur?

Günümüzde eklem ağrıları pek çok yaştan insanda görülmektedir. Fakat yaşlı insanlarda daha çok rastlanır. O yaşlarda ortaya çıkan ağrıların en büyük sebebi eklem sıvısının azalması ya da kıkırdak dokunun gücünü kaybetmesinden kaynaklanmaktadır.

Yaralanmalar, bazı hastalıklar, yoğun spor aktiviteleri ve obezite eklemlerin zarar görmesine ve ağrı oluşumuna yol açmaktadır. Diğer yandan stres ve psikolojik problemlerde eklem ağrılarına sebebiyet verir.

Eklem ağrıları belirtileri nelerdir?

Kimilerinde bu ağrılar oldukça hafif iken kimisinde katlanılmaz sancılara dönüşür. Ağrılar nöbetler halinde kendini gösterebilir. İstemsizce günlük hayatınızı etkiler. Eklem ağrılarına sebep olan hastalıklar ve belirtiler şunlardır;

Eklemlerde şişkinlik,

Eklemleri kaplayan deri yüzeyinde kızarıklık ya da sertlik,

Ağrılara bağlı olarak görülen bazı hareket ve yürüyüş bozuklukları,

Eklemi hareket ettirmekte güçlük çekmek, gibi belirtiler kişilerde yaygın olarak görülen ortak sorunlardır.

Eklem ağrıları neden kaynaklanır?

Eklem ağrıları bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Ayrıca direkt olarak kemik ve eklem hastalığını da işaret edebilmektedir. Yaygın bir şekilde görülen eklem ağrılarının nedenleri;

Kan akışına bağlı olarak kemik dokusu ölümü yani Avesküler nekroz adı verilen ağrı çeşidi,

Kemik kanseri

Kemik kırık ve çıkıkları

Paget kemik hastalığı

Romatizmal ateş

Romatoid artrit (inflamatuar eklem hastalığı)

Raşitizm

Eklem burkulmaları

Eklem iltihabı

Sistemik Lupus Eritematozus (Lupus hastalığı)

Lyme hastalığı

Osteomiyelit (kemik enfeksiyonu)

Fibromiyalaji

Gonokokal artrit

Gut hastalığı

Hipotiroidi

Lösemi

Eklemler arasında bulunan bağ dokusunun yıpranmasından kaynaklı kireçlenme ağrılara sebep olabilir.

Eklem ağrılarına ne iyi gelir?

Eklem ağrılarının çoğu dinlenmeye odaklı geçici ağrılardır. Fakat birkaç gün içerisinde hafiflememesi durumunda daha fazla tahribata yol açmaması için bir doktora danışmak gerekmektedir. Diğer yandan farklı nedenlerden dolayı oluşan ağrılara yüzmek çok iyi gelmektedir. Yüzme eylemi sırt, göğüs, boyun, kal ve bacak kaslarınızı aynı anda çalıştırır. Ayrıca kilo vermenizde büyük rol oynar.

Eklem ağrılarının geçmesi için masaj yaptırabilirsiniz. Fakat profesyonel bir masajcı tarafından yapılması önerilmektedir. Masaj taktik gerektiren bir iştir ve alelade bir kişiye yaptırmanız sonucunda daha kötü durumlara sebebiyet verebilir.

Eğer eklem ağrılarınız boyun bölgesinde ise bir süre boyunluk takabilirsiniz. Böylece eklem hareketlerini kısıtlayarak kasların dinlenmesini sağlar ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Kas ve eklem ağrılarınızın yatışması için mutlaka soğuk ve sıcak kompres uygulamalısınız. Ağrıyan bilgeye 10 ila 15 dakika aralıklarla önce sıcak daha sonra soğuk kompress uygulayın. Böylece ağrılarınız yatışacak hatta dinecektir.

Esneme egzersizleri de eklem ağrılarına birebir çözüm olabilir. Özellikle son zamanlarda çok fazla hareketsiz kaldıysanız, hamladığınızı düşünüyorsanız aşırıya kaçmadan yavaş yavaş esneme hareketleri yapabilirsiniz. Bu hareketler kanın pompalanmasını sağlar ve ağrıların geçmesine yardımcı olur.

Eklem ağrıları nasıl geçer?

Sizde eklem ağrılarından şikayetçiyseniz ve bunun hareketsizlikten ya da yaşlanmadan dolayı olduğunu bir uzman görüşü ile tasdiklenmiş ise, bu ağrıları gidermek için;

Eklemlerinizin fonksiyonlarını koruması adına düzenli egzersizler yapmalısınız.

Ağrı olan bölgeye kas gevşetici kremler sürebilirsiniz,

Sıcak ve soğuk kompres uygulamalısınız,

Gut hastalığınız varsa protein bazlı yiyeceklerden kaçınmalısınız,

Uykusuz kalmamalı ve en az günde 8 saat kadar uyumalısınız,

Travma kaynaklı bir ağrı söz konusu ile soğuk kompres yapmalı ve ağrı kesici içebilirsiniz,

Beslenmenize dikkat etmeli ve kilo almaktan kaçınmalısınız,

Romatizmal nedenlerden dolayı görülen ağrılar için fizik tedavi, sıcak su ve kaplıcalar faydalı olacaktır.

Eklem ağrılarının etkili tedavi yöntemleri nelerdir?

Eklem ağrılarınız için kesin tedavi edici yöntemler arıyorsanız bunlar;

Kaplıca Tedavisi: Kaplıcalar içerisinde bulunan mineral ve ısıyla bütünleşerek basıncın etkisi ile eklem ağrılarına iyi gelmektedir.

Fizik Tedavi: Eklemlerin iyileşmesi için uygulanan fizik hareketleri kasları güçlendirmektedir. Eklemleri stabilize ederek hareket kabiliyetini korur.

Akapunktur Tedavisi: Bu tedavi yönteminin 2 farklı seçeneği vardır. İlki direkt uygulanan akapunktur diğer ise şok tedavisidir. Böylece eklem ağrılarının önüne geçilmiş olur.

İlaç Tedavisi: İltihapları sökmek ve ağrıları dindirmek için ilaçlardan yararlanılır. Bu sayede eklemin hareketlilik yeteneği iyileşerek eski haline dönebilir.