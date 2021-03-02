League of Legends evrenine 2015 yılında giriş yapan Zamanı Kıran Çocuk Ekko, hareket kabiliyeti, yetenekleri ve kitle kontrol becerileri ile ön plana çıkmaktadır. S11 sezonuna girdiğimiz şu dönemlerde ise oyunda köklü değişiklikler yapılmışlar.

Zamanı Kıran Çocuk Ekko

Zamanı Kıran Çocuk Ekko, Zaun'un tekinsiz sokaklarından gelmektedir. Zamana istediği gibi müdahale ederek pek çok durumu hem kendinin hem de takımının lehine çevirebilme yeteneğine sahiptir. Kendi icat ettiği Zaman Kapsülü'nü kullanarak mükemmel anı elde etmeye çalışmaktadır. Özgürlüğüne bir hayli düşkün olan Ekko, dostlarının başı sıkıştığında onların yanında olmasını da bilir. Ekko her zaman imkansızı başaran bir şampiyondur.

Zamanı Kıran Çocuk Ekko Oynanış Biçimi

Güçlü bir suikastçı olan Ekko, oyun süreleri uzadıkça varlığını hissettiren bir şampiyondur. Ekko kurnazlığı ve kitle kontrol araçlarıyla hedeflerini faka bastırır. En önemli özelliklerinden biri rakiplerini sersemletmesidir. Böylece oyunu kendi ve takımının lehine çevirebilir. Pasif yeteneği ise Z-Kapsülü Rezonansı, aynı hedefe yapılan saldırı veya hasar veren büyü, üçüncü kez yapıldığında ilave büyü hasarı verir.

Rakibin 2 saniye kadar yavaşlatır. Kurmalı Kapan, klavyeden Q yeteneği ise fırlattığı cihaz içinden geçtiği rakiplere büyü hasarı verir. Ardından açılarak isabet ettiği ilk şampiyonun üstünde yavaşlatma alanı oluşturur. Alan içerisindeki her hedefe büyü hasarı vererek Ekko’ya döner.

Paralel Yakınsama, klavyeden W yeteneği ise, pasif ve aktif olmak üzere iki şekilde işlev görür. Ekko'nun canı %30 'un altına indiğinde rakiplere yaptığı normal saldırılarla rakiplerin eksik can değerlerinin %3'ü kadar ilave büyü hasarı verir. Aktif yeteneği ise, 3 saniyelik bir gecikmenin ardından hedef konumda oluşturduğu kısa ömürlü zaman küresi içerisinde yer alan rakip takım üyelerini yavaşlatır.

Şampiyon kendi küresinin içerisine gererse küre patlayarak Ekko’ya 2 saniyeliğine en fazla hasar doğuran bir kalkan verir. Zaman Sıçraması, klavyeden E yeteneği, Şampiyon hedef aldığı yere doğru atılır. Böylece kısa bir mesafe kat eder. Yapacağı bir sonraki saldırıda ilave büyü hasarı verir. Şampiyonu hedef aldığı kişinin yanına ışınlar.

Son olarak Kronokırılma klavyeden R yeteneği Ekko2yu hedef alınamaz ve hatta zarar verilemez bir hale getirir. Daha sonra 4 saniye önce bulunduğu yere ışınlar. Şampiyonu %3 eş değer miktarda iyileştirir. Belirdiği yerin 375 menzil yakınındaki tüm rakiplere büyü hasarı verir.

Zamanı Kıran Çocuk Ekko S11 Rün Dizilimi

Ekko Şampiyonu Yeni Rünler;

Hakimiyet

Elektrik Ver

Ani Darbe

Gözyuvarı Koleksiyonu

Açgözlü Avcı

İlham

Mükemmel Zamanlama

Kozmik Sezgi olmak üzere;

+10 Değişken Kuvvet

+10 Değişken Kuvvet

+6 Büyü Direnci

Zamanı Kıran Çocuk Ekko S11 Yetenek Skilleri

Ekko şampiyonun S11 yeni sezondaki yetenek skilleri ise şu şekildedir;

Kurmalı Kapan: 1- 3- 5- 7- 9

Paralel Yakınsama:4- 14- 15- 17- 18

Zaman Sıçraması: 2- 8- 10- 12- 13

Kronokırılma: 6- 11- 16

Zamanı Kıran Çocuk Ekko S11 Counter

Ekko her ne kadar zamanla oynasa da karşısında zayıf kaldığı rakipleri vardır. Bunlar;

Cho'Gath

Diana

Yasuo

LeBlanc

Tryndamere

Zamanı Kıran Çocuk Ekko Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Sihirbaz Papuçları

Lich Boğan

Zhonya'nın Kumsaati

Rabadon'un Şapkası

Morellonomikon

Hextech Füzekemer

Zamanı Kıran Çocuk Ekko Kostümleri

Şımarık ve bir o kadar cana yakın olan özgür ruhlu şampiyon Ekko'nun kostümleri ise şu şekilde;

Klasik Kostüm

Kum Fırtınası Kostümü

Okullu Kostümü

KOD ADI Kostümü

SKT T1 Kostümü

Şeker Hırsızı Kostümü