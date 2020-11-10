Lille forması giyen Milli oyunculardan Yusuf Yazıcı, Sparta Prag ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında hat-trick yapmıştı. Lille kulübü, Ekim ayında atılan en güzel golü seçti ve Yusuf Yazıcı'nın Sparta Prag maçında attığı ilk golü ilk sırada yer aldı

İşte o gol



