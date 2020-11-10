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Ekim ayında atılan en güzel gol Yusuf Yazıcı'dan

Lille forması giyen Milli oyunculardan Yusuf Yazıcı, Ekim ayında özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı performanslar gösterdi. Sparta Prag maçında hat-trick yapan Yusuf Yazıcı'nın ilk golü Lille adına Ekim ayının en güzel golü seçildi

10 Kasım 2020, Salı 01:11 Son Güncelleme:
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Ekim ayında atılan en güzel gol Yusuf Yazıcı'dan

Lille forması giyen Milli oyunculardan Yusuf Yazıcı, Sparta Prag ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında hat-trick yapmıştı. Lille kulübü, Ekim ayında atılan en güzel golü seçti ve Yusuf Yazıcı'nın Sparta Prag maçında attığı ilk golü ilk sırada yer aldı

İşte o gol


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