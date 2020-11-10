Ekim ayında atılan en güzel gol Yusuf Yazıcı'dan
Lille forması giyen Milli oyunculardan Yusuf Yazıcı, Ekim ayında özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı performanslar gösterdi. Sparta Prag maçında hat-trick yapan Yusuf Yazıcı'nın ilk golü Lille adına Ekim ayının en güzel golü seçildi
Lille forması giyen Milli oyunculardan Yusuf Yazıcı, Sparta Prag ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında hat-trick yapmıştı. Lille kulübü, Ekim ayında atılan en güzel golü seçti ve Yusuf Yazıcı'nın Sparta Prag maçında attığı ilk golü ilk sırada yer aldı
İşte o gol
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1325921108932128768