Cezayir’in Oran kentinde 25 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları’nda 2 bronz, pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenip 9-18 Ağustos tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları’nda da 4 altın madalya kazanan Bulgaristan asıllı milli yüzücü Ekaterina Avramova, şu an Türk Yüzme Milli Takımı’nın en kariyerli sporcusu konumunda bulunuyor. 50, 100 ve 200 metre sırtüstü ile 4x100 metre serbest karışıkta Türkiye rekorlarının sahibi olan Avramova, yaşadığı Londra’daki evinde İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) sorularını cevapladı. 12 Kasım’da 31. yaş gününü kutlamaya hazırlanan başarılı yüzücü, Türkiye’yi tercih etme sebebinden en yakın arkadaşı olan köpeğine neden Tokyo ismini verdiğine kadar birçok soruya ilginç cevaplar verdi. 2009’dan beri Ekaterina Avramova’nın koçluğunu yapan David Heathcock da milli yüzücüyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Hem uzun hem de kısa parkurdaki tüm sırtüstü yarışmalarda halen Türkiye ve Bulgaristan ulusal rekorlarının sahibi olan Avramova, ilk olarak çok sevdiği köpeğine neden Tokyo ismini verdiğini açıkladı:

"Ona Tokyo adını verdim. Çünkü 2020 Tokyo Olimpiyatları’nı 0.23 salise ile kaçırdım ve yarışma hakkı kazanamadım. Köpeğimi yazın aldım ve ona Tokyo adını verdim. Bu kelimeyi pozitif bir şeyle hatırlamak istedim; olimpiyatlara gidemememle değil. O her gün bana mutluluk getiriyor."

"İstanbul'da yaşamayı denedim ama bana 3 ay yetti"

Avramova, uzun yıllardır niye Londra'da yaşadığıyla ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

"Zaman uçup gidiyor. 15 yıldır buradayım. 2009'da buraya geri geldim. 9 ay Kanada'da yaşadım. İstanbul'da yaşamayı da denedim 3 ay kadar. Ama bu süre benim için yeterliydi. Daha fazlasını yapamadım. Çünkü çok kalabalık. Londra da öyle ama farklı bir biçimde. İstanbul süper kalabalık. Ocak-mart arasıydı ve hava yazın olduğu gibi güzel değildi. Ben de Londra'ya geri gelmeye karar verdim."

"Sabah 04.20'de kalkıp, akşam 2100'e kadar çalışıyorum"

Uzun yıllar Büyük Britanya Yüzme Milli Takımı’nın koçluğunu yapan David Heathcock ile 2009’dan beri aralıksız olarak çalışmaya devam eden Eketarina Avramova, gece yarısı başlayıp, geç vakitte sona eren yoğun çalışma temposuyla ilgili de şunları söyledi:

"Yüzme benim hayatım. Yaptığım her şey yüzme çerçevesinde şekilleniyor. Antrenmanım sabah 5.15'te başlıyor. Bu da gece yarısı 04.20'de uyanmam gerektiği anlamına geliyor. Çok kısa bir sürede köpeğim Tokyo’yu yürüyüşe çıkarmam, kahvemi içmem, giyinmem, arabama binmem ve yüzme havuzuna gitmem gerekiyor. 07.30'a kadar yüzüyorum. Sonra spor salonuna gidiyorum. 09.30'a kadar spor yapıyorum ve eve geliyorum. Kahvaltımı yapıyorum, tekrar uyuyorum. 3 saat kadar öğlen uykusu alıyorum ve başka aktiviteler yapıyorum. Pilates, esneme gibi ya da ailemle görüşüyorum. Annem, babam ve kız kardeşim hepsi burada yaşıyor. Akşam 7'den 9'a kadar yine yüzme havuzunda oluyorum. Eve gelip yemek yiyorum ve ertesi gün bunları tekrarlıyorum."

"Teklif gelince hiç düşünmeden 'Evet' dedim"

Milli yüzücü, 2012 Londra Olimpiyatları’nda Bulgaristan için yarıştıktan sonra neden Türkiye’yi tercih ettiğini de şöyle anlattı:

"2012 sonunda bir sakatlık geçirdim. Bulgaristan Yüzme Federasyonu tedavi masraflarımı karşılamayı reddetti. Bunun benim kişisel masrafım olduğunu ve benim karşılamam gerektiğini söylediler. 'Ben ülkemiz için yarışıyorum. Bu sizin sorumluluğunuz değil mi?' dedim. O konuda bir anlaşmazlık oldu. Aynı zamanda 2013 Dünya Yüzme Şampiyonası için Barcelona'daydım. O zamanın Türkiye Federasyonu Başkanı (Ahmet Mazhar Bozdoğan), maalesef geçen sene vefat etti, bana geldi ve performansımı beğendiğini, 2016 Olimpiyatları için güçlü bir takım kurmak istediklerini söyledi. Bana Türkiye için yarışmak isteyip, istemeyeceğimi sordular. Benim için çok zor bir karar olmadı. Çünkü beklediğim desteği doğduğum ülkeden görememiştim. Hemen evet dedim. 6 ay sonra 2014'te Doha’daki Dünya Şampiyonası’nda ilk defa Türkiye için yarıştım."

"Yeni bir iş yerine gelmiş gibi hissettim"

Türkiye için yarışmaya başladığı zamanlarda sürelerinin o zamanki ulusal rekorlardan daha iyi olduğunu ifade eden Avramova, "Sürelerimin o zamanki ulusal rekorlardan daha iyi olması, Türkiye’nin teklifini hemen kabul etme sebeplerimden biriydi. Gelir gelmez birkaç Türkiye rekoru kırmam harika bir histi. Çünkü kendimi insanların beni tanımasi için hazırlıyordum. Kazanacağınız saygı vesaire... Yeni bir iş yerine gelmek gibi... Yani takıma ilk katıldığımda Fenerbahçe 'de yüzdüm. Orada bir sene durduktan sonra Galatasaray 'a geçtim. 2 buçuk-3 sene kadar da orada kaldım. Sonrasında ENKA'ya katıldım. Halen oradayım ve çok mutluyum" diye konuştu.

"Milli takımdaki zihniyet değişimini sevdim"

Antrenmanlarına Londra’daki Northold Leisure Centre’da ünlü yüzme koçu David Heathcock yönetiminde devam eden Ekaterina Avramova, Türk Yüzme Milli Takımı’ndaki fikir değişikliğinden de memnuniyetini dile getirdi:

"Türkiye’ye genelde yarışmalar için gidiyorum, bazen de antrenmanlar için... Milli Takım ’daki fikir son birkaç yılda biraz değişti ve istediğimiz yerde antrenman yapmamıza izin verildi. Bir araya sadece yarışmalar için geliyoruz. Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar gibi... Öncesinde daha fazla antrenman kamplarımız oluyordu. Şu anki sistem bence atletler için daha kolay. Yüzme bireysel bir spor. Bu yüzden takip ettiğiniz, kendinize ait bir program olması gerekiyor."

"Türkiye ve Bulgaristan rekorları halen bende"

Başarılı yüzücü, kırdığı rekorlarla ilgili soruya ise, "Sırtüstü yüzmede kısa mesafe ve uzun mesafede (50, 100, 200 metre) bütün rekorlar halen bende. Bununla beraber bayrak yarışında da takımımdaki kızlarla beraber Türkiye rekoruna ortağım. Ve halen 11 sene sonra bile sırtüstü yüzmede tüm Bulgaristan rekorları bende" diye cevap verdi.

"Madalya için yatağımda 4 gün hiç kıpırdamadım"

25 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları’nda yaşadığı ilginç macerayı anlatan Ekaterina Avramova, "2022 Akdeniz Oyunları’nda 2 bronz madalya aldım. Ağladım. Çünkü yarışmadan 7 gün önce Covid olmuştum. Normalde pazar günü Cezayir'e uçacaktım. Öncesindeki pazartesi günü Covid testim pozitif çıktı ve inanılmaz kötü hissettim. Ailemle oturuyordum ve onlara yapamayacağım galiba dedim. Nasıl iyileşeceğim, nasıl yarışacağım? Pazar günü negatife dönecek mi onu bile bilmiyorum. Annem sakin ol, endişelenme dedi. 4 gün boyunca bana baktı, yataktaydım. 4 gün boyunca hiç kıpırdamadım. Bana yemek yaptı, temizliğimi yaptı, her şeyi yaptı. Cuma günü antrenmana gittim ve berbat hissediyordum. Cumartesi de antrenmana gittim ve pazar günü İstanbul'a geldim. Pazartesi de takımca Cezayir'e gittik. İlk yarışmam o hafta cuma günüydü ve bronz madalya kazandım. Ağlamaya başladım. Çünkü yapabileceğime inanmamıştım. Madalya kazanmayı bırakın, kaybedeceğimi düşünüyordum. Tabii ki ben altın madalya için hazırlanmıştım. Bu yüzden aslında 100 metrede 4. oldum ve tekrar 50 metrede 4. oldum. Ama kesinlikle iki bronz madalyayla da mutluyum" şeklinde konuştu.

"Türkçeyi konuştuğumdan daha fazla anlıyorum"

Başarılı sporcu, 'Türkçe konuşabiliyor musunuz? Birkaç kelime söyleyebilir misiniz?" şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Burada online olarak biraz ders almıştım. Çünkü konuşacak ve pratik yapacak pek kimse yok. Dersi alıyorsunuz ama hatırlaması çok zor. Türkiye'ye gittiğimde, konuştuğumdan daha çok anlıyorum. 10 gün gibi biraz daha uzun zaman geçirirsem tekrar rahatlamaya başlıyorum. Basit şeyleri yapabilirim. Mağazada derdimi anlatabiliyorum ya da takside nereye gitmek istediğimi... İnsanlara şans dileyebiliyorum, ismimi söylüyorum, neler yaptığımı ama maalesef bunlar çok basit şeyler."

"2024 Paris Olimpiyatları'nı sabırsızlıkla bekliyorum"

Önümüzdeki martta 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılım sürecinin başlayacağını söyleyen Avramova, "Henüz heyecanlı değilim. Kendimi sakin tutmaya çalışıyorum. Tabii ki bir planımız var ve onu takip ediyoruz. Yoğun şekilde antrenmanlar yapıyorum. 6 haftalık bir tatilden daha yeni döndüm. Normalden daha uzun bir süre kaldım; 4 altın madalya kazandığım Konya'daki İslam Oyunları’ndan sonra tamamen toparlanabilmek ve geldiğimde daha sıkı çalışabilmek için.. Seneye yazın büyük ihtimalle tatil yapamayacağım. 18 aylık sürekli bir antrenman süreci başlayacak. Çok heyecanlıyım ve Paris'e gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

David Heathcock: "Avramova, profesyonel, çalışkan ve kararlı"

2009’dan beri Ekaterina Avramova’nın koçluğunu yapan ünlü yüzme antrenörü David Heathcock da milli yüzücüyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Rekortmen sporcuyu 'Profesyonel, çalışkan ve kararlı' şeklinde üç kelimeyle özetleyen Heathcock, "Onunla çalışmaya başladığımda 16-17 yaşındaydı. Oldukça hızlı gelişti ve uzun kariyerine birçok rekor, başarı ve madalya sığdırdı. Şu an için çalıştığımız şey 2024 Olimpiyatları. Hedefimiz bu. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nı 0.23 salise ile kaçırdı. Pandemi vardı ve yeterince antrenman yapamadık. Ama 2024 Olimpiyatları’nı denemek ve başarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekaterina Avramova’nın başarıları

2011 Dünya Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası: Yarı finalist

2011 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası: 50m,100m ve 200m finalist

2016 Avrupa Yüzme Şampiyonası: 50m, 100m ve 200m sırtüstü yarı finalist

Bakü 2017 İslam Oyunları: 5 altın madalya

2018 Akdeniz Oyunları: 2 bronz madalya

2018 Avrupa Yüzme Şampiyonası: 200m sırtüstünde yarı finalist,

2018 Dünya Yüzme Şampiyonası: 4100m serbest stil bayrak yarışında finalist (Selen Özbilen, Roza Erdemli, Viktoriya Zeynep Güneş, Ekaterina Avramova)

2012 Londra Olimpiyatları: Bulgaristan’ı temsil

2016 Rio Olimpiyatları: Türkiye’yi temsil

Ekaterina Avramova’nın uluslararası madalyaları

İslami Dayanışma Oyunları

Altın madalya 2017 Bakü 50m sırtüstü

Altın madalya 2017 Bakü 100m sırtüstü

Altın madalya 2017 Bakü 200m sırtüstü

Altın madalya 2017 Bakü 4100m freestyle

Altın madalya 2017 Bakü 4100m karışık

Altın madalya 2021 Konya 50m sırtüstü

Altın madalya 2021 Konya 100m sırtüstü

Altın madalya 2021 Konya 200m sırtüstü

Altın madalya 2021 Konya 4100m karışık

Akdeniz Oyunları

Bronz madalya 2018 Tarragona 100m sırtüstü

Bronz madalya 2018 Tarragona 200m sırtüstü

Bronz madalya 2022 Oran 200m sırtüstü

Bronz madalya 2022 Oran 4100m karışık

İHA