EJU Hakem ve Antrenör Semineri sona erdi

Antalya'da iki gün süren EJU Hakem ve Antrenör Semineri'nde Avrupa Judo Birliği (EJU), 2019 yılından itibaren faaliyetlerinde geçerli olacak kural değişiklikleri anlattı.

24 Mart 2019, Pazar 21:41 Son Güncelleme:
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EJU Hakem ve Antrenör Semineri sona erdi

EJU tarafından Antalya'da düzenlenen ve iki gün süren hakem ve antrenör semineri sona erdi. Seminerin son gününde 2019 yılı faaliyetlerinde uygulamaya konulacak kural uygulama gelişimleri aktarıldı.

Buna göre başlıca kural evrimleri arasında; judogilerin (müsabaka esnansında) düzeltilmesi ceza olarak yansıyacak. Karma takımlarda sıkletlerde yenileme yapılması, ısınma salonuna çanta veya valiz getirilmemesi, müsabaka minderinde ısınma çalışması yapılmaması ve ayrıca 2018 uluslararası organizasyonlarıda alınan sonuçların analizleri açıklandı. Aile fotografının çekilmesiyle seminer son buldu.

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