Ejderha Terbiyecisi Heimerdinger Sihirdar Vadisi’ne iniyor

League of Legends‘in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile yeni Ejderha Terbiyecisi kostümünün Heimerdinger için olduğu kesinleşti. Geçtiğimiz günlerde sevimli bir tanıtım videosundan sonra bugün tamamen kostümü görebileceğimiz yeni bir video yayınlandı.

Ejderha Terbiyecisi Heimerdinger kostümü için kısa bir süre önce tanıtım videosu yayınlanmıştı. O videonun ardından tamamen kostümün tanıtıldığı bir video yayınlandı. Kostümün tamamen tanıtılmış olmasına rağmen kostümün tam olarak ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

Ejderha Terbiyecisi Lulu kostümü 2012 yılında 1350 RP olarak satışa sunuldu. 2015 yılının sonlarında çıkan Ejderha Terbiyecisi Tristana kostümü ise 1820 RP’den satışa sunuldu. Bu fiyatlara ve Heimerdinger kostümünün yeni dans ve taret modelleri ile çıkacağını düşünürsek fiyatı büyük ihtimal 1820 RP olacak. (Playerbros)







