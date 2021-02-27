Ejderha meyvesi farklı görünümü açısından oldukça dikkat çekici bir meyvedir. Tadı limon ve kivi karışımına benzeyen bu meyve kültür adı verdiğimiz meyve türlerinden biridir. Vietnam, Endonezya ve Çin gibi ülkelerde oldukça popülerdir. Tropikal bir meyve türü olmasına rağmen Mersin ilimizde üretimine başlanmıştır.

Ejder meyvesi nedir, nasıl yenir?

Kabuğu deriye benzetilen bu meyve, kaktüs familyasına aittir. C ve B vitamini açısından zengindir ve lif oranı oldukça yüksektir. Genellikle çiğ olarak tüketilebilir. Bunun için ikiye bölüp bir kaşıkla içini sıyırarak tüketebilirsiniz. Diğer yandan küp şeklinde doğrayıp ızgarada pişirerek eşsiz bir tat elde edebilirsiniz. Ejderha meyvesi kilo vermeye yardımcı olduğu için zayıflamak isteyenler genellikle küp şeklinde doğrayarak yoğurtla karıştırıp tüketmektedir.

Ejder meyvesinin kabuğu yenir mi?

Ejder meyvesinin kabuğu hiçbir şekilde tüketilmemelidir. Hatta meyveyi aldığınızda iyice yıkadığınızdan emin olmalısınız. Kabuğunda pek çok bakteri bulunan bu meyveyi keserken de dikkatli olmanız gerekmektedir. Kabukta bulunan bakteriler meyvenin içine bulaşıp sizi hasta edebilir.

Tropikal pitaya nasıl tüketilir?

Tropikal pitaya, Ejder meyvesine verilen başka bir isimdir. Meyve özellikle Asya ülkelerinde çiğ olarak tüketilmektedir. Diğer yandan sorbe için mükemmel bir servis tabağı görevi görür. Sorbe dondurmaya benzeyen ve soğuk yenen bir tatlıdır. Ejder meyvesi ile yapıldığında ise eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Ejder meyvesi ile sorbe nasıl yapılır?

Ejder meyvesi ile sorbe yapmak için meyveyi ikiye kesin. Daha sonra bir kaşık yardımı ile içerisini çıkarın. Geniş bir kabın içerisine 3 ya da 4 bardak su ekleyin. İçerisine 2 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ilave edin. Bu esnada ejder meyvesini blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Püre haline getirdiğiniz ejder meyvesini geniş kapta bulunan diğer malzemelerin üzerine dökerek karıştırın. Üzerini streç film ile kapladıktan sonra buzluğa koyun. 2 ya da 3 saat içerisinde kısmen donmuş olan sorbeyi buzluktan çıkarıp karıştırmanız gerekmektedir. Bu rutini 8 saat boyunca tekrar edin.

Ejderha meyvesinin faydaları nelerdir?

Ejderha meyvesi başta C ve B vitaminleri olmak üzere protein, lif ve karbonhidrat bakımından bir hayli zengindir. Ayrıca içerisinde omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri de barındırmaktadır. Bu sayede pek çok faydası vardır. Bunlar;

C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, hastalıklara karşı direncinizi yükseltir,

Kalsiyum kemik gelişimine faydalıdır. Aşırıya gidilmediği müddetçe çocukların kemik gelişimine fayda sağlar,

Yüksek tansiyon riskini engelleyerek kan basıncını düşürür,

İçeriğinde bulunan Likopen sayesinde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır,

Kalorisi yok denecek kadar az olan meyve, lif yapısından zengindir. Bu yüzden özellikle diyet yapanlar rahatlıkla tüketebilir. Kilo vermeye yardımcı olur,

İçerdiği potasyum sayesinde göz sağlığını korumaya yardımcıdır,

Özellikle cilt kuruluğu olan kişiler tüketmelidir.

Ejder meyvesi kanseri önler mi?

Ejder meyvesi üzerinde pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda meyvenin özellikle kolon kanserine iyi geldiği ortaya çıkmıştır. Antikanser özelliğine sahip olan meyve bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı hücrelerin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlamaktadır.

Ejderha meyvesi cilde iyi gelir mi?

Çok eski zamanlardan bu yana Güneydoğu Asya’daki kadınlar bu meyveyi bir güzellik ürünü gibi kullanırlarmış. Ciltte oluşan sivilcelerin ve aknelerin kurumasını sağlayan bu meyve aynı zamanda cilt kuruluğuna iyi gelmektedir. Ejderha meyvesinin içini çıkarıp ezerek cildinize bir maske gibi sürebilirsiniz. 10 dakika kadar beklettikten sonra silin. Ayrıca Güney Asyalı kadınlar meyvenin yaşlanmayı engellediğini de düşünüyor.

Ejderha meyvesini diyabet hastaları tüketebilir mi?

Pek çok meyvenin şekerli olmasından dolayı diyabet hastaları tarafından tüketilemezler. Fakat Ejderha meyvesi zengin lif içeriğine sahiptir. Bu sayede kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Yine içeriğinde yer alan potasyum sayesinde böbrek ve kalp sağlığına da oldukça faydalı olan bu meyveyi diyabet hastaları rahatlıkla tüketebilirler.

Ejderha meyvesinin boyalı saçlara ne gibi faydaları vardır?

Ejderha meyvesinin faydaları saymakla bitmez. Özellikle boyalı saçlar için bir ilaç niteliğindedir. Saçlarınızı boyadıktan ve bekletip banyoya girdikten sonra yıkayın. Saç diplerinizde kalan boyadan kurtulmak için püre haline getirdiğiniz ejderha meyvesini saç diplerinize sürerek masaj yapın. Saç folikülleriniz açılacak ve saçlarınız nefes almaya başlayacaktır. Ayrıca daha yumuşak ve daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.