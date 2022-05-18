Eintracht Frankfurt - Rangers maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt ile Rangers karşılaşıyor. Bu gece şampiyon olan, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacak ve kura çekimine seri başı olarak girecek. Bundasliga'yı 11. bitiren Frankfurt'un, Avrupa'ya gitmesi için tek şansı bu final. İskoçya'da şampiyon Celtic'in önünde ikinci olan Rangers, kupayı alamazsa Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak. Süper Lig'de ikinci olacak ( Fenerbahçe ya da Konyaspor ) takımın, Kupa 1'de 2. ön eleme yerine 3. ön eleme oynaması, Rangers'ın kazanmasına bağlı. Rusya'nın kupalardan ihraç edilmesi sonrası 2022-23 sezonu için ülke sıralamasında 10. sıraya yükselen İskoçlar'da Celtic'in, zaten direkt gruplara kalması kesinleşmişti. Yani Frankfurt'un kaybetmesi, İskoçlar'ın da bu turnuvanın grup aşamasında iki takımla temsil edilmesi anlamına gelecek.

Maçtan dakikalar

4'| Rangers'ın geliştirdiği hücumda Wright'tan aldığı pas sonrası sağ kanattan ceza sahasına girmek isteyen Aribo'ya, Frankfurt savunması izin vermedi.

Talihsiz an

6'| Frankfur'ta Rode kendi ceza alanının önünde seken topa kafa vurmak isterken Lundstram'ın müdahalesi sonucu başında açılma meydana geldi. Lundstram'ın istemsiz bir şekilde ayağının tabanıyla müdahalesi ile yerde kalan Rode'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 dakika süren tedavisi sonrası ayağa kalkan Rode oyuna devam edebildi.

12'| Frankfurt'un hücumunda uzun topta Kamada sol kanattan ceza sahasına yöneldi ve vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştıramayınca Sow, şutunu gönderdi. Kaleci McGregor, gole izin vermedi.

20'| Frankfurt gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Knauff, ceza sahasına doğru hareketlendi. Penaltı noktasına yakın yerden vuruşunu yapan Knauff'un gönderdiği topta, kaleci McGregor, son anda topu çelmeyi başardı.

26'| Rangers'ın geliştirdiği ani atakta Aribo, ceza yayının gerisinden şutunu gönderdi. Kaleci Trapp'ın müdahale edemediği top direğin yanından auta çıktı.

30'| Alman ekibinin kullandığı köşe vuruşu sonrası devam eden atakta ceza sahasının dışından Kostic, gelişine vuruşunu yaptı. Top üst ağlarda kaldı.

32'| Frankfurt'ta Kostic kendi yarı alanında buluştu topta, takımını hızlı bir şekilde hücuma çıkarttı. Kostic'in sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

36'| Rangers'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Lundstram, penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Trapp topu kornere çeldi.

45+2'| Sağ kanattan gelişen Rangers atağında dip çizgiye inen Aribo, topu dışarıya doğru çevirdi. Topu kontrol eden Jack'in şutunda top üstten auta gitti.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

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Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda mı?

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan Eintracht Frankfurt - Rangers finalini Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayan ve hem TV8,5 (şifresiz) hem de dijital platform Exxen'den naklen yayınlanan Avrupa Ligi finali ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Eintracht Frankfurt - Rangers 11'ler:

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Toure, N'Dicka, Sow, Rode, Knauff, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent

Eski Beşiktaşlı McGregor kalede

2012-13 sezonunda Beşiktaş kalesini koruyan ve şu an 40 yaşında olan Allan McGregor, bu geceki finalde Rangers'la sahaya çıktı. McGregor, efsanelerinden biri olduğu İskoç devinde toplamda 13, üst üste ise 4. sezonunu geçiriyor.

Frankfurt finale nasıl geldi?

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin de yer aldığı D Grubu'nda turnuvaya başlayan Eintracht Frankfurt, 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak grubu 12 puanla lider tamamladı. Son 16 Turu’nda İspanyol Real Betis ile karşılaşan Alman ekibi, deplasmanda 2-1 kazandığı müsabakanın rövanşında da 1-1 berabere kalarak tur atladı. Çeyrek finalde bir başka İspanyol Barcelona ile eşleşen Frankfurt, rakibini 1-1 ve 3-2’lik skorlarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Bu turda İngiliz West Ham ile kozlarını paylaşan Frankfurt, finale yükselmeyi başardı.

Rangers finale nasıl geldi?

2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Malmö’ye elenerek Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Rangers, play-off turunda Alashkert’i eleyerek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. A Grubu'nda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle grubunu Lyon’un ardından 2. bitiren İskoç ekibi, Son 16 Turu’nda Borussia Dortmund'la karşılaştı. Almanya’dan 4-2’lik galibiyetle ayrılan kırmızı-mavililer, rövanşta da 2-2 berabere kalarak tur biletini aldı. Son 16 Turu'nda Kızılyıldız'a karşı ilk mücadeleyi 3-0 kazanan Rangers, rövanşı 2-1 kaybetse de bir üst tura yükselmeyi başardı. Çeyrek final ilk maçında Portekiz temsilcisi Braga’ya 1-0 kaybeden Rangers, ikinci karşılaşmada uzatmalar sonucu sahadan 3-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Bu turda Alman Leipzig ile eşleşen ve ilk maçı deplasmanda kaybeden İskoç ekibi, tur biletini 3-1’lik sonuçla yine sahasında almayı başardı.

2. kez final heyecanı yaşıyorlar

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda 1979-1980 finalinde Borussia Mönchengladbach’ı geçerek kupaya uzanmıştı. İskoç temsilcisi Rangers ise 2007-2008’deki finalde Zenit’e 2-0 mağlup olarak sahadan boynu bükük ayrıldı.

TV8,5 frekans bilgileri: TV 8.5 D-Smart ve Digiturk'te var mı? TV 8.5 hangi platformlarda kaçıncı kanalda?

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

D-SMART: Kanal 47

KABLO TV: Kanal

TIVIBU: Kanal 56

TV 8.5 nasıl eklenir?

Öncelikle uydumuzun menüsüne geliyoruz ve yeni kanal ekleme bölümünü buluyoruz. Bu kısım uydudan uyduya değişebilir. Hemen hemen aynı isimdedir veya ingilizcede olabilir. Daha sonra frekans yazan kısma 12346 polarizasyon yazan kısımı Yatay veya H Symbol oranını ise 9600 olcak şekilde girip aratıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz.