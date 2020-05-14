Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 49 puanı bulunan ve Bayern Münih, Dortmund, Leipzig'in ardından 4. sırada yer alan Borussia Mönchengladbach, 26. hafta maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Deplasmanda oynadığı son iki Bundesliga maçını kazanan Gladbach, daha önceki beş karşılaşmada galibiyet alamamıştı.

Deplasmandan galip ayrılmak isteyen Mönchengladbach, yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. 28 puanla 12. sırada yer alan Frankfurt ise, güçlü rakibine çelme takıp üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor.

İki takım arasında oynanan ilk maç Mönchengladbach'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Mayıs Cumartesi günü Commerzbank Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlananacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Almanya'da ligin başlaması seyircisiz oynanma şartı ve ciddi önlemlerin alınmasıyla kabul edildi. Bu önlemlerin en başında her karşılaşmadan bir gün önce takımların ve teknik ekiplerin koronavirüs testine tabi tutulması var. Futbolcular sahada da birçok yeni kurala uymak zorunda. Örneğin, karşılaşma esnasında toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek. Sahada 22 oyuncu, 18 yedek oyuncu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi yer alabilecek.