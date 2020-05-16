Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach maç sonucu: 1-3

Corona virüs salgını sonrasında liglere verilen ara Almanya Bundesliga'da sona erdi. Ligin 26. haftası kaldığı yerden devam etti. Eintracht Frankfurt, Commerzbank Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Maça konuk ekip hızlı başladı ve henüz 1. dakikasında Alassane Plea'nın attığı golle Gladbach 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra Mönchengladbach, Marcus Thuram'ın attığı golle 7 dakikada durumu 2-0'a getirdi.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda her iki takım da karşılıklı ataklar gerçekleştirdi. Frankfurt farkı azaltmak istedi ancak Mönchengladbach buna izin vermedi. 73. dakikada penaltı kazanan konuk ekip, Ramy Bensebaini'nin golüyle durumu 3-0 yaptı.

Ev sahibi ekipte ikinci yarıda Djibril Sow'un yerine oyuna dahil olan Andre Silva, 81. dakikada farkı 2'ye indirdi: 1-3.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Mönchengladbach deplasmanda 3 puanı aldı.

Bu skorla Eintracht Frankfurt 28 puanla 13 sırada yer alırken, Mönchengladbach 52 puanla 3. sıraya yükseldi.