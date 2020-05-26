Bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan ve 28 puanla 14. sırada bulunan Eintracht Frankfurt, 28. hafta maçında 37 puanla 7. sırada yer alan Freiburg'u konuk edecek. Son beş Bundesliga maçında mağlup olan Frankfurt, 2000/01'den bu yana altı maçlık bir seri yaşamıyor. Evinde 3 puana uzanmak isteyen Frankfurt, kötü gidişata dur demek istiyor. Geçtiğimiz hafta Werder Bremen karşısında şok bir mağlubiyet alan ve ilk 6 iddiasını zora sokan Freiburg ise, deplasmanda kazanıp yara sarma peşinde olacak.

Eintracht Frankfurt - Freiburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Commerzbank-Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. S Sport ekranlarından nakle yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Eintracht Frankfurt - Freiburg muhtemel 11'ler:

Eintracht Frankfurt: Trapp, Toure, Hinterlegter, Ilsanker, Chandler, Rode, Fernandes, Da Costa, Gacinovic, Kostic, Silva

Freiburg: Schwolow, Schmid, Koch, Gulde, Gunter, Grifo, Hofler, Abrashi, Sallai, Petersen, Holer

Ev sahibi ekipte Dominik Kohr cezalı, Goncalo Paciencia, Marco Russ ve Bas Dost sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Konuk takımda ise Yoric Ravet ve Lukas Kubler forma giyemeyecek.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 Freiburg kazanmıştı.



