Eintracht Frankfurt - Freiburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Bundesliga'nın 28. haftasında Eintracht Frankfurt, Freiburg'u konuk edecek. Üst üste 5 maçtır kaybeden Frankfurt, evinde kazanıp kötü gidişata dur demek istiyor. Avrupa iddiasını sürdüren Freiburg ise evinde 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Freiburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Freiburg maçının muhtemel 11'leri ve detaylar haberimizde.
Bu sezon istikrarsız bir görüntü ortaya koyan ve 28 puanla 14. sırada bulunan Eintracht Frankfurt, 28. hafta maçında 37 puanla 7. sırada yer alan Freiburg'u konuk edecek. Son beş Bundesliga maçında mağlup olan Frankfurt, 2000/01'den bu yana altı maçlık bir seri yaşamıyor. Evinde 3 puana uzanmak isteyen Frankfurt, kötü gidişata dur demek istiyor. Geçtiğimiz hafta Werder Bremen karşısında şok bir mağlubiyet alan ve ilk 6 iddiasını zora sokan Freiburg ise, deplasmanda kazanıp yara sarma peşinde olacak.
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Eintracht Frankfurt - Freiburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Commerzbank-Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. S Sport ekranlarından nakle yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Eintracht Frankfurt - Freiburg muhtemel 11'ler:
Eintracht Frankfurt: Trapp, Toure, Hinterlegter, Ilsanker, Chandler, Rode, Fernandes, Da Costa, Gacinovic, Kostic, Silva
Freiburg: Schwolow, Schmid, Koch, Gulde, Gunter, Grifo, Hofler, Abrashi, Sallai, Petersen, Holer
Ev sahibi ekipte Dominik Kohr cezalı, Goncalo Paciencia, Marco Russ ve Bas Dost sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.
Konuk takımda ise Yoric Ravet ve Lukas Kubler forma giyemeyecek.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 Freiburg kazanmıştı.