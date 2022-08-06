Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maç sonucu: 1-6

Almanya Bundesliga'da perde son şampiyon Bayern Münih, UEFA Avrupa Ligi'ni kupasını kazanan Eintracht Frankfurt ile Deutsche Bank Park'ta karşı karşıya geldi. Bavyeralılar, deplasmanda yine bir fark yarattı ve ilk maçında tam 6 gol birden attı.

Mücadelenin ilk yarısında tam 5 gol oldu. 5. dakikada perdeyi Joshua Kimmich açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 10. dakikada sahneye Benjamin Pavard çıktı ve durumu 2-0 yaptı. 29'da Bayern yeni transferi Sadio Mane'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. 35'te Jamal Musiala farkı 4'e çıkardı: 0-4. İlk yarıda son sözü Serge Gnabry söyledi ve Bayern devreyi 5-0'lık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarının 64. dakikasında Frankfurt Randal Kolo ile durumu 5-1'e getirdi. Maçın skorunu söyleyen isim ise kendisinin 2 takımının 6. golünü kaydeden Jamal Musiala oldu: 1-6.

Bayern kaldığı yerden adeta devam etti ve sezonu Frankfurt karşısında deplasmanda aldığı 6-1'lik galibiyetle açtı.