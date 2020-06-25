Salgın arası dönüşü çıktığı 3 lig maçından 2 puan çıkartan, hepsinde de kalesinde gol gören Eibar, düşme hattının sadece 1 basamak üzerinde... TD Jose Luis Mendilibar, VAR teknolojisinin futbolu çirkinleştirdiğini ve son maçlarda hiç hoşlarına gitmeyen kararlarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Real Madrid maçında skoru 1-0 yapan golde Benzema'nın ofsaytının görülmemesi, Athletic Bilbao karşısında Kike Garcia'ya ceza sahası içinde yapılan açık faulün es geçilmesi ve son olarak da Getafe deplasmanında son anlarda Pedro Bigas ile buldukları golün geçersiz sayılması sonrası VAR teknolojisine olan inancının kalmadığını açıkladı.

Valencia ise Gonçalo Guedes ve Rodrigo Moreno önderliğinde Osasuna'yı 2-0 geçip Avrupa bileti yolunda önemli bir adım attı. Eibar deplasmanında Jose Gaya da sol bekteki yerine geri dönecek, cezasını tamamladı. Savunmanın ortasında Hugo Guillamon ile Gabriel Paulista izleyeceğiz, Ezequiel Garay henüz iyileşmedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Eibar'in iç sahada oynadığı son 4 lig maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Valencia'nın deplasmanda oynadığı son 10 lig maçının 8'i "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasındaki son 7 lig maçının sadece 1'ini Valencia kazanabildi. (4 Eibar - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "KG VAR" oldu! %34'lük kesim her iki takımdan da gol bekliyor... %27'lik kesim ise "Valencia kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve salgın dönüşünde formsuz gözüken Eibar karşısında deplasman ekibine güveniyor.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN ÖNERİSİ NE?

Eibar pandeminden sonra oynadığı üç maçta da gol atma başarısını gösterdi. Hatta bu maçlardan biri de Real Madrid'e karşıydı. Ligde kalmak için riske girmek zorunda olduklarının farkına vardıklarını söyleyebiliriz. Valencia'ya karşı da teslimkar oynayacaklarını sanmıyorum. İki takım da gol bulur.