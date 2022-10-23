Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında Danimarka’nın Team Esbjerg ekibini konuk etti.

Kastamonu Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Team Esbjerg, ilk yarıyı 12-25 önde tamamladı.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da güçlü rakibine direnemeyen Kastamonu Belediyespor sahadan 27-43 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi’nde 5’nci mağlubiyetini aldı.

Kastamonu Belediyespor EHF Şampiyonlar Ligi’nde 7’nci maçını deplasmanda Fransa’nın Metz takımıyla 3 Aralık’ta oynayacak.





“Hem sonuçtan hem de oyundan hiç memnun değilim”

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Claus Mogensen, sahadan mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Team Esbjerg takımının güçlü bir takım olduğunu ifade eden Antrenör Mogensen, “Gerçekten sahada iyi bir performans sergilediler. Bizim açımızdan ikinci yarıda gösterdiğimiz savaşçı oyun bizim için iyi bir şeydi fakat hem sonuçtan hem de oyundan hiç memnun değilim. Bizde çok daha güçlü ve farklı bir seviyedeki takımla oynadık. Maça konsantre olmuştuk. Sahada gerçekten savaştık” dedi.

Kendi ülkesine ait bir kulüple oynamanın farklı bir his olduğuna değinen Mogensen, “Tanıdığım insanlara karşı burada mücadele etmek benim için de güzel oldu. İletişim kurmak için fazla zamanımız olmadı. Biz maça odaklanmaya çalıştık” diye konuştu.

“Bir sonraki tura yükselen takımlardan birisi olacağız”

Kastamonu Belediyespor’un başarılı oyuncularından Betül Yılmaz ise, “İlk devrenin sonuna doğru özellikle iyi bir mücadele ortaya koyduk. Maalesef hücumda istediğimiz pozisyonları bulamadık. Zaten Şampiyonlar Liginin çok güçlü bir takımı, geçen yılın final-foura kalmış ve hatta diğer grupların en güçlü takımına karşı mücadele ettik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bizim için buradaki karşılaşma önemli ve tecrübe adına güzel bir karşılaşmaydı. Biz bu tecrübeden öğrenebildiğimizi en iyisi ile ayrılmaya çalıştık. İkinci devrenin son anlarında hücumda daha iyiydik. Bu defada savunma yapmayı tam olarak başaramadık. Herkes görüp izliyor, her geçen maç her geçen karşılaşmada bir önceki maçtan çok daha güzel oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Daha iyisi olmak için var gücümüzle çalışacağız. Sezonun sonunda umarım bu gurubun en azından bir sonraki turuna yükselen takımlarından birisi olacağız” şeklinde konuştu.

“İkinci yarı daha güzel bir hentbol oynadık”

İlk yarı istedikleri gibi bir oyun ortaya koyamadıklarını söyleyen Serpil İskenderoğlu da, “Oynadığımız Esbjerg takımı Şampiyonlar Liginin en iyi takımlarından oluyor. Geçen yıl final-four oynayan bir takım. Çok iyi bir takım ile oynayacağımızı bilerek çıktık. Amacımız çok iyi mücadele edip iyi bir maç çıkarmaktı. İlk yarı bunu tam olarak başaramadık ama ikinci yarı en azından biraz daha kendimizi toparlayıp iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki önümüzde yine ağır ve zorlu maçlar olacak. Bizlerde o maçlara göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Zor bir karşılaşma olduğunu belirten Ceren Demirçelen ise, “Esbjerg çok güçlü bir rakip. Geçen yıl final-four oynadılar. Biz hangi takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Bunu bilerek çıktık sahaya. İkinci devre daha fazla savaştık. Daha fazla maçı istedik ama bunun yanı sıra ilk devrede mücadele etmediğimizi, savaşmadığımızı da söyleyemem. Herkes savaşmak için iyi bir mücadele ortaya koymak için sahadaydı. Bizler elimizden geleni yaptık. Daha fazlasını da yapabilirdik ama karşımızda güçlü bir Esbjerg takımı vardı” diye konuştu.

“Eski takımıma karşı mücadele ettiğimden dolayı kendimi garip hissettim”

Kastamonu Belediyespor’dan Danimarka’nın Team Esbjerg takımına transfer olan Beyza İrem Türkoğlu ise, eski takımına karşı mücadele ettiği için kendisini biraz garip hissettiğini ifade ederek, “İlk defa eski takımıma karşı oynamıyorum ama bu sefer Danimarka’yı temsilen oynuyorum. Masanın yenen tarafında olduğum için mutluyum. Güzel bir maç oldu. Arkadaşlarıma karşı oynadım. Kazandığımız için mutluyum” şeklinde konuştu.

Team Esbjerg Antrenörü Jesper Jansen da, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Maçın genelinde iyi bir iş çıkardıklarını kaydeden Jansen, şunları söyledi: “Karşılaşmanın hem ilk hem de ikinci yarısında işi çabuk bitirdik. Uzun süre maç üstünlüğünü koruduk. Evimize 2 puanla döndük”

KASTAMONU (İHA)