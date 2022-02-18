Egzersiz yaparak daha kaliteli bir yaşama ve beden sağlığına kavuşabiliriz. Günlük düzenli olarak yapacağınız 45 dakika fiziksel aktivite kalp damar hastalıkların önüne geçer ve ruhsal açıdan iyilik hali sağlar. Böylelikle yaşam kaliteniz artar. Egzersiz vücutta serotonin hormonunun salgılanmasın sağlar böylelikle kişi kendisini daha mutlu hisseder.

Egzersizler kişiye özel olarak fizyoterapistler tarafından hazırlanmalıdır aksi takdirde faydadan çok size zarar verebilir. Örneğin boyun ağrısı şikayeti olan bir kişinin yapmaması gereken egzersizler vardır bu egzersizi kişi yaptığı zaman boyun ağrısının şiddeti daha da artabilir.

Egzersizin Faydaları:

-İyi bir postür

-Ağrıları azaltır

-İdeal kilonuzda kalabilirsiniz

-Diyabet ve kolesterol gibi rahatsızlıkların önüne geçer.

-Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını önler

-Enerjik olmanızı sağlar

-Stres yönetiminde yardımcı olur

-Uyku kalitenizi arttırır

-Kalp damar hastalıklarının önüne geçer

Egzersiz örneği verecek olursak her gün Plank hareketi yapabilirsiniz. Uzun süreli duramayabilirsiniz ilk zamanlarda bunu kısa sürelerde 3 set halinde yapabilirsiniz. Yüz üstü pozisyondayken kollarınız dirseklerde yere temas edecek şekilde ve ayak parmakların üstünde kalabildiğiniz kadar durmaya çalışın.

Her sabah uyandığınızda esneme hareketleri ile güne başlayabilirsiniz. Kasların ısınması oluşabilecek yaralanma durumunu azaltacaktır. Hafif tempolu 30-45 dakika yürüyüş de ekleyebilirsiniz. Sağlıklı yaşam için egzersiz yapmaya gayret edelim.