Egzama, cildi kurutan, kaşıntıya ve bazen kabarcıklara neden olan bir tür cilt hastalığıdır. İnsanlar arasında yaygın bir hastalık olan ve farklı tipleri olan egzama, dermatoloji polikliniklerine başvurma nedenleri arasındadır. Birden fazla nedenden dolayı görülebilir. Bununla birlikte, egzamanın kesin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Egzamaya yol açan birçok faktör olduğu gibi, birçok egzama türü de vardır. Egzama semptomları türlerine göre değişebilir.

Egzama nedir?

Egzama, alerji veya stres sonucu ciltte ortaya çıkan ve insanlar arasında yaygın olan bir cilt hastalığıdır. Tehlikeli olmasa bile görünüşte rahatsız edici bir durum ortaya çıkarır. Basit önleme yöntemleri ile egzama kontrol altında tutulabilir. Özellikle kış aylarında düşük sıcaklık ve nem oranı, su, sabun, deterjan, tozlu ortamlar, mesleki kimyasallar egzamaya neden olur.

Egzama belirtileri nelerdir?

Egzama genellikle ellerin derisinde, bacaklarda ve saç diplerinde belirtiler görülmektedir. Kızarıklık, pullanma, kaşıntı, sulama, yanma hissi gibi semptomlarla ortaya çıkar. Egzama ilk başta su ile dolu kabarcıklar olarak kendini gösterir. Daha sonra, bu kabarcıklar kepek, kabuklar ile değiştirilir ve son aşamada cildin kalınlaşması gözlenir.

Egzama hastalarında enfeksiyon yaygındır. Çünkü kolayca kuruyan, pul pul dökülen ve çatlayan cilt mikroorganizmalarının girişine izin verir. Egzama vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Ancak çoğunlukla ellerde, bacaklarda ve ayaklarda görülür. Rahatsız edici bir görünüme neden olmasına rağmen, tehlikeli bir rahatsızlık değildir.

Bazı kaşıntılar geceleri yoğunlaşabilir ve uykudan uyanabilir. Böyle bir durumda görünür bir leke olmasa bile, zaman kaybetmeden bir doktora görünmek, vücutta egzama belirtisi olabileceğinden faydalı olacaktır. Egzama tedavisinde erken teşhis başarılı sonuçlar için önemlidir.

Egzama belirtileri maddeler halinde listelenirse:

- Şiddetli kaşıntı ve yanma

- Kızarıklık ve şişme

- Su toplayan küçük kabarcıklar

- Derideki renk değişimi

- Deride çatlama ve kesikler

- Cildin kuruması, kabuklanması

Egzama tedavisi nasıl yapılır?

Egzama ağrısının ve egzama kaşıntısının nasıl geçtiği sorusu hastalar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Egzama şikayetleri görüldüğünde, cilt doktoru olarak da bilinen bir dermatoloji doktoruna danışılmalıdır. Egzama için belirli bir tedavi olmamasına rağmen, egzama tedavisinde kilit nokta bulunmaktadır.

Bir doktora danışmak ve verilen uyarılar ile önlemleri takip etmek egzamadan kaynaklanan şikâyetleri azaltacaktır. Egzama tedavisinde, kortizon olmayan ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, ıslak pansumanlar ve lokal kortikosteroid pomadleri kullanılır. Nötr sabunlar, bariyer kremleri, nemlendiriciler, egzama eldivenleri ve egzama şampuanları, atak sıklığını azaltmak ve cildi güçlendirmek için önerilir.

Egzama neden olur?

Egzama, özellikle kış aylarında havaların soğuması ile birlikte ciltte artan kuruluklardan kaynaklanmaktadır. Birbirinden farklı egzama türleri de bulunmaktadır. Günlük olarak kullanılan deterjanlar, parfüm, makyaj ve diğer kimyasallar maddelerin cilde temas etmesi sonucu ile olabilir. Bu nedenle sıklıkla ev hanımlarında daha çok görülebilmektedir. Alerjiye bağlı olan egzama rahatsızlıkları ise küçük yaşlarda inek sütü ve yumurta sebebiyle görülebilir.

Egzama tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

Egzamada bitkisel tedavi için doktora danışılmalıdır. İnternetteki bitkisel egzama ürünleri veya bitkisel tedaviler, yan etkileri olabileceğinden bir doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Geceleri egzama sorunu olanlar veya ev işi yapan kadınlar tarafından kullanılan eldivenler koruyucu olabilir. Egzama eldivenleri pamuk veya penye kumaşlardan yapılır ve egzamaya neden olan alerjenlerle etkileşimi durdurmak için etkili olabilir. Kimyasal ürünleri temizleyen veya bunlarla uğraşan kişiler tarafından kullanılabilecek bu eldivenler bir doktora danışmadan alınmamalıdır. Yine de genel bitkisel çözüm olarak:

Çelik bir tencerede yarım litre suyu kaynatın. Kaynar suya kuru bir avuç beyaz dut ekleyin ve hafif ateşte 7 dakika kaynatın.

Aloe vera cildi nemli tutar ve egzama gibi cilt problemlerini azaltır. Aloe verayı doğrudan cildinize uygulayın ve bir süre bekleyin, sonra suyla durulayın. Aloe vera E vitamini içerdiğinden cildi besler ve güçlendirir.

Papatya, sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi ile egzamaya iyi gelir. 1 bardak kaynar suya biraz papatya ekleyin ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Sonra süzün ve sıcak suyu temiz bir bezle 10 dakika boyunca egzama yerine bırakın, suyla durulayın. Her gün düzenli olarak uygulandığında sonuç alacaksınız.

Salatalık, anti-enflamatuar özellikleri ile bilinir ve egzama problemlerinin semptomlarını azaltır. Salatalığı rendeleyin ve egzama bölgesine uygulayın. Deride bir süre bekledikten sonra durulayın.