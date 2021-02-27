Egoist, benmerkezcilik ve bencillik anlamına gelir. Başkalarına üstünlük taslamak, onları küçümsemek ve kendini her şeyin üstünde görmek egoistliktir.

Egoist ne demek?

Sözlük anlamına bakıldığında egoist, bencil demektir. Egoist kişiler başkalarından farklı olduğu için değil, eziklenme korkusundan dolayı bu psikolojik rahatsızlıktan muzdariptir. Kişi aşağılık kompleksi içerisinde beceriksiz, yetersiz ve başarısız olmadığını kanıtlamaya çalışır. Bu yüzden sürekli kendinden bahseder ve iyi taraflarını dile getirmeye çalışır. Fakat aynı zamanda kötü taraflarını da kimi bahanelerle, iyi bir şeymiş gibi yüceltir. Aslında amaç kötü taraflarını temize çıkartmaya çalışmaktır.

Pek çok kişi egoist olduğunun farkına varamaz. Ego, kişinin çevresindekilerden dolayı da oluşabilir. Kişinin çevresindeki insanlar sürekli onu över, anlatır ve toz kondurmaz. Bu yüzden kişi egoistleşir. Egoist insanların genel özelliklerine baktığımızda ilk olarak ne kadar bencil olduklarını görürüz. Her konuda önce "ben" diye başlarlar. Kurmuş olduğu dünyasında ben merkezli davranarak kimseyi sevemez.

Kimlere egoist denir?

Egoist kişiler benmerkezcidir. Bu yüzden olabildiğince gururlu, öfkeli, kibirli ve kindar olurlar. Eşi benzeri olmadığına inanmak isterler fakat içten içe pek çok duygusuyla savaş halindedirler. Kendini seviyor gibi görünür ama aslında kendinden nefret eder. Yalnızca kendine saygı duyulmasını isterken başkalarına karşı aynı saygıyı göstermezler.

Egoist insanlar kendilerinden başka bir şeyin konuşulmasını istemezler. Sadece onun sorunları, onun işi, onun hayatı önemlidir. Kendisi dışında kimseyi "iyi" olarak nitelendirmezler. Ukaladırlar ve her zaman daha iyisini hak ettiklerine inanırlar. Sohbet esnasında ben yaptım, ben aldım, ban şöyleyim, ben böyleyim gibi cümleler kuranların egoist olduğunu kolayca anlayabilirsiniz.

Bir egoist her zaman dünya kendi etrafında dönüyor zanneder. Her şeyi kendi çıkarları doğrultusunda yaparlar. Eğer bir işten çıkarı yoksa o zaman yarar sağlamanın da manası yoktur onlar için. Fakat çevresindeki insanlardan sürekli olarak yardım, ilgi ve alaka beklerler. Sadece kendisiyle ilgilenilmesini isterler.

Egoist kişilik belirtileri nelerdir?

Egoistlik bir kişilik ve karakter bozukluğudur. Egoist insanlar hemen hemen her yerde kendini belli ederler. Bu tip vakalarda kişiyle sadece bir sohbet onun egoist olup olmadığını anlamanıza yetecektir. Egoist kişiler;

Her konuda bencil ve benmerkezci davranır,

"Ben istiyorum" gibi cümleler dökülür ağızlarından,

Herhangi bir konuyu anında gurur meselesine döndürürler,

Eleştirilmekten ve espri malzemesi olmaktan nefret ederler,

Kindar ve kibirlidir,

Benzersiz olduklarına inanırlar,

Ukaladırlar, bilmedikleri bir konu hakkında dahi biliyormuşçasına konuşabilirler,

Her konuda bilgi sahibi olduklarına inanırlar, asla çırak olmazlar,

Gerçekten ve mantıktan uzaktırlar ve yalnızca bir masalı yaşarlar,

Asla küçük düşürülmeye gelemezler, küçük düştüklerinde ise kesin bir bahane ortaya atarak bu durumdan kurtulmaya çalışırlar.

Ego nasıl yenilir?

Egoist kişiler her ne kadar çevreye "kendimi seviyorum" izlenimi vermeye çalışsa da aslında kendinden nefret ederler. Egoistliğin altında yatan başlıca sebep aşağılık kompleksidir. Egoyu yenebilmek için ilk olarak aşağılık kompleksini yenmek gerekmektedir.

Egoist bir kişi önce kendisini olduğu gibi kabullenmeli ve duygularını yemeye çalışmaktan vazgeçmelidir. Böylece zamanla kendisini sevmeyi öğrenecektir. Kişi kendini olduğu gibi kabullenip sevmeye başlarsa ilk adımı atmış olur.

Kötü yanlarını iyiymiş gibi göstermeye çalışmak yerine bunlarla yüzleşmelidir. Nerede yanlış yaptığının farkında olmak yetmez, önemli olan bu yanlışları düzeltmektir. Kötü yanlarını yeniden keşfetmeli ve bunlardan vazgeçmelidir.

Çevresindeki ve diğer insanların da değerli olduğunu kabullenmelidir. Sadece kendinin değil başkalarının da hayatına dokunmalı, onların da problemleri olabileceğinin farkına varmalı, kendi anlattığı kadar başkalarını da dinlemelidir.

Uzmanlar, egoist kişilerin özgüven sorunu olduğunu kesin kanıtlamışlardır. Egoist olan kişi her ne kadar davranışlarıyla kendisini yücelttiğini düşünse de aslında küçük düşürmektedir. Bilmediği konularda bilmişlik taslayarak aslında ne kadar cahil olduklarını gösterirler. Tabi bu durumda da maalesef alay konusu olurlar.

Egoist kişiler alay edilmekten ve eleştirilerden hoşlanmazlar. Fakat egoyu yenmek için önce bu tip durumlara açık olmak gerekmektedir. Eğer alaya alınmak istemiyorsa, önce alay edilecek şekilde davranmaması gerekmektedir. Her insan eleştirilir, eleştirilere açık olarak kendini daha kolay değiştirebilir.

Egoistliğin sonuçları nelerdir?

Egoist insanlar yalnız kalmaya mahkumdur. Çünkü zamanla çevresindekiler onun sürekli kendisinden bahsetmesinden, bencilliğinden ve kişiliğinden sıkılacaktır. Hiçbir kişi kendisine bir faydası olmayan, değer vermeyen ve ihtiyacı olduğunda yanında olmayan kişilerle yakınlaşmak, arkadaş olmak istemez.