Vakıftan yapılan açıklamada, Galatasaray Eğitim Vakfı'nın tarafsız olduğuna vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu’na hizmet etmek amacıyla kurulan Galatasaray Eğitim Vakfı, her zaman olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü seçimlerinde tarafsızlığını muhafaza etmektedir. Mülkiyeti Galatasaray Eğitim Vakfı’na ait olan Bahçeşehir arazisinin üst kullanım hakkı 2003 yılında 49 yıllığına Galatasaray Üniversitesi’ne devredilmiştir."