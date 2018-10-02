Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A grubunda mücadele eden Eğirdir Elmaspor ligin ilk maçında Cumartesi günü Eğirdir Kapalı Spor Salonunda Tofaş Spor kulübünü ağırlayacak. Elmaspor bu yıl, 12 transfer yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Kulüp Başkanı Abdullah Turan, "Yönetimi aldığımız günden bu yana çok çalışıyoruz. Kulüpte düzeltilmesi gereken eksikliklerimizi, tesis ve yemek problemlerimizi çözdük. Yeni sezona genç, dinamik bir kadro ile giriyoruz. Mehmet hocamızla yola devam etme kararı aldık. Galatasaray, Alanya Belediye ve Plaj Milli takımından da oyuncularımız var. Bu yıl hedeflerimize ulaşabilecek bir kadro hazırladık. Bu hafta sonu ligde Tofaş Spor kulübü ile ilk maçımıza çıkacağız. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Hafta boyumca iyi hazırlandık, bu maçtan galibiyetle ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Tüm halkımızı maçlarımıza bekliyoruz, Biz bir olunca Eğirdir oluyoruz" dedi.

İHA