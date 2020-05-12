Böbrek rahatsızlığı olan bireyler söz konusu olduğunda EGFR testi ele alınır. Yapılan bu test ile beraber hastalıklar ortaya çıkarılırken, aynı zamanda böbrekleri nasıl çalıştığına dair de bilgi elde edilebilmektedir. Eğer böbrekte herhangi bir hastalık söz konusu ise bu test ile beraber ortaya çıkarılır. Tahliller gerçekleştiği zaman düşük ya da yükseklik üzerinden, bunun ne anlama geldiği konusunda pek çok insan bilgi almaya çalışmaktadır.

EGFR normal değeri nedir?

Böbreklerin sağlığını kontrol edebilmek için EGFR testi yapılmaktadır. Bu sayede böbreklerin süzme fonksiyonları detaylı şekilde ele alınır ve inceleme gerçekleştirilir. Herhangi bir sorun düşünülüyorsa idrar gün boyunca bekletilir ve buna bağlı olarak kreatin değerleri ölçülür. Bu doğrultuda üre değerleri ile beraber kreatin değerleri ele alınarak testinin sonuçlarının nasıl bir durum ortaya çıkardığına bakılır.

EGFR değeri ile beraber kreatin değeri paralel olarak seyreder. Ele alınan bu test böbrek rahatsızlıklarında meydana gelen sorunları ortaya çıkarırken, aynı zamanda böbrek nakli olan kişiler adına çalışma şekli konusunda bilgi sağlar. Diğer yandan kalp hastalığı, şeker hastalığı, idrar tıkanıklığı ile yüksek tansiyon gibi durumlarda da yine egfr testine bakılır. Yapılacak olan kan testi ile beraber kişinin kreatin değeri ortaya çıkarılır ve buna bağlı olarak sonuçlar uzman doktor kontrolü altında neticelenir. O yüzden egfr normal değerinin altına inilmesi ya da daha yukarı çıkarılması gibi durumlar karşısında belli başlı bazı tedavi yöntemleri ele alınır.

EGFR değer aralığı kaç olmalı?

Kanda kreatin değerini normalin üzerine çıktığı zaman böbrekler üstlendiği filtreleme görevini tam olarak yerine getiremez. Bu doğrultuda egfr sonuçları böbreklerin ne durumda olduğunu ortaya çıkarır; buna bağlı olarak teşhis üzerinden gerekli tahliller ile beraber tedavi gerçekleştirilir.

Sağlıklı bir insanda olması gereken egfr referans aralığı duruma ve yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterir. Sağlıklı ve yetişkin insan için egfr değerinin, ‘90 ml/dk’ üzeri olduğunu söylemek mümkün. Çocuklar ve yaşlılar açısından ele alındığında ise bu değer, ‘60 - 89 ml/dk’ şeklinde sabitlenmiş durumdadır. Aynı zamanda böbrek hastalığı konusunda erken bulgular ortaya çıkarıldığında yine bu değer, ‘60 - 89 ml/dk’ olarak tespit edilmektedir. Eğer birey böbrek yetmezliği yaşıyorsa, ‘15 - 60 ml/dk’ gibi bir değer tespit edilir.

Böyle durumlarda yapılması gereken hemen gerekli kan testi ve diğer tahliller ile beraber tedavi yöntemleri ele alınmasıdır. Uzman doktor kontrole eşliğinde ilaç tedavisi ile beraber bazı cerrahi operasyonel müdahaleler de söz konusu olabilir.

EGFR yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Kan testi üzerinden ortaya çıkarılacak olan egfr değeri düşük yükseklik ya da düşüklüğüne bağlı olarak değişkenlik yaratır. Öncelikle egfr değerinin normalin üzerindeki duruma bakıldığında, idrar yollarında tıkanma ile böbreklerin idrarı tutamadığı için şişmesi üzerinden durumun ciddiyeti öne çıkarılabilir. Böylece böbrekler gerekli görevini yerine getiremez ve atıklar dışarı gönderilemez. Paralel olarak kreatin seviyesi yükselmeye başlar. Kanın süzme görevi üstlenen ve böbreklerde nefron sorunu ile beraber, böbreklerde hasar oluşur ve belirli bir zaman içerisinde böbrek yetmezliği yaşanmaya başlanır. Böylece egfr yüksekliği ortaya çıkar.

EGFR düşüklüğü ne bakılacak olursa bu doğrultuda böbreklerin hasar alması üzerinden meydana geldiğini söylemek mümkün. Böbreklerde orada çıkan bazı hasarlar egfr düşüklüğünü yaratır. Bu konuda ele alınabilecek belli başlı bazı belirtiler söz konusudur.

- Kaşıntı,

- Halsizlik,

- Bulantı,

- Tansiyon yükselmesi,

- Kusma,

- Konsantrasyon güçlüğü,

- Ten üzerinde kuruma sorunu,

- Kansızlık,

- İdrar miktarında azalma,

Bütün bu beklentilere paralel olarak erken yorulma ile beraber çarpıntı üzerinden böbreklerin hasar almış olduğu anlaşılabilir. Böyle zamanlarda ise egfr düşüklüğü yaşanır. Uzman doktor kontrolü altında yapılan Hemogram yani kan sayımı ile beraber egfr değeri bu şekilde ortaya çıkarılır. Ardından soruna bağlı olarak düşüklüğü ya da yüksekliği açısından tedavi yöntemleri ele alınır.