Ege’nin en büyük poligonunun açılışı yapıldı

Tüm maliyetleri Salihli Belediyesi tarafından karşılanıp, Kabazlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu hizmete açıldı. Salihli Poligonu milli atıcılar Alp Kızılsu, Oğuzhan Tüzün ve Erdinç Kepabçı’nın yanı sıra 130 atıcının katılımı ile gerçekleştirilen Grand Prix Turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Alp Kızılsu: “Buradaki tesisten milli takım sporcuları yetişecek”

Poligonun 44 dönüm alan üzerine yapıldığını vurgu yapan Salihli Avcılar Kulübü Onursal Başkanı Sebahattin Tekdal, “Poligon alanımızda sosyal tesis, 3 tane 15'er makineli poligonumuz var. Poligonumuzun maliyeti ise 2.5 milyon civarında olup, tüm maliyeti ise Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda tarafından karşılandı” dedi. Milli Atıcı Alp Kızılsu Salihli’nin böyle bir poligona kavuşmasına sevinçle karşıladığını söyleyerek, “Bu tesis Ege Bölgesi için ciddi bir kazanım. 5 poligona çıkarılması düşünülüyor, eğer bu sağlanırsa, hem Türkiye Federasyonu, hem de uluslararası yarışmalar için önemli bir tesis olacak. Buradaki tesisten milli takım sporcuları yetişecek. Tesis hepimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Türkiye’nin trap dalında ferdi başarıların istenilen seviyede olduğunu belirten Kızılsu, "Bu bizim ata sporumuz, mutlaka Türkiye’den önemli sporcular çıkacaktır" dedi.

Dilara Kızılsu: “Mükemmel bir poligon”

Milli bayan atıcılardan Nihan Gürer, böyle bir poligonun Salihli’de olmasının çok güzel olduğunu belirterek, “İyi görüntüsü olan poligonlarda skora atmak hedefimdir. Poligon gayet güzel, çok iyi bir tesis yapılmış. İnşallah sık sık bu poligona geleceğiz” derken, milli bayan atıcılardan Dilara Kızılsu ise, "35 yıllık sporcuyum. Salihli Belediyesi’nin yapmış olduğu bu poligon oldukça mükemmel bir poligon. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ufuk Arman: “Atıcılık sporuna önemli bir katkı sunacak”

“Bugün güzel bir poligonu hizmete açmak için Salihli’de bulunuyoruz” diyen Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman ise, “Burası Salihli Belediyesi tarafından yapılan 3 yollu bir trap ve skeet sahası ve bizim için de çok önemli bir saha. Atıcılık sporuna önemli bir katkı sunacak. Bizim sporumuza yapmış olduğu bu değerli katkıdan dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisin Manisa ve çevresindeki trap atıcılarına iyi bir imkan olacağını düşünüyorum. Çünkü bu bölge mahalli yarışlarda çok fazla sporcu yarıştıran bir bölgedir. Böyle gerçek bir poligon içerisinde bu sporcuların olimpik bir sporcu olarak yetişebileceğini ve daha sonra da milli takımlarda yer alabileceğini, uluslar arası yarışmalarda da ülkemize madalyalar kazandırabileceğini düşünüyorum. Bunlar önemli katkılar, bu inşallah bir başlangıç olur” değerlendirmesinde bulundu.

“Atıcılık sporu ile gurur duyuyoruz”

130 sporcunun katılımı ile Grand Prix Turnuvasının yapıldığını vurgu yapan Arman, “Bu Salihli için bir örnek olacaktır. Bundan sonra burada daha çok sporcuyla, daha büyük yarışmalar yapacağız. Federasyon faaliyet programımıza da Salihli poligonumuza 2 tane yarışma aldık. Bunlar büyüyerek, giderek artacak. Başarılı sporcularla ülkemizi temsil edeceğiz” diye konuştu.

Atıcılık sporunun Türkiye'de gün geçtikçe geliştiğini ifade eden Arman, “Bu yıl gençler tabanca dalında dünya şampiyonu çıkarttık. Geçen yıl havalı silahta büyükler dalında Avrupa Şampiyonu çıkarttık. Dünya kupalarında trapta madalyalar aldık. Şuan da trap skeet takımımız Meksika’da yarışıyor. Artık takımlarımız dünyanın her yerinde yarışıp, bize başarılarla dönüyorlar. Hepimiz bundan gururlanıyoruz. Ülkemizin bu tür madalyalara, bu tür başarılara çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Atıcılık sporu olarak biz elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İHA