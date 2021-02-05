Egemen Korkmaz'ın cezası onandı
Süper Kupa'da Başakşehir yedek kulübesiyle tartışan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maçtan men edilip 10 bin 500 TL'yle cezalandırılan antrenör Egemen Korkmaz'ın cezasının kaldırılması için Trabzonspor Kulübü Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.
Beşiktaş derbisinde sahaya çıkamayan Korkmaz'ın dosyası dün görüşüldü. Tahkim itirazı redetti ve Bordo-Mavili takımın antrenörünün cezasını onadı. Egemen Korkmaz, Yeni Malatya ve Gaziantep FK maçlarında da görev alamayacak, deplasmandaki Başakşehir maçıyla dönecek.