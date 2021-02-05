Beşiktaş derbisinde sahaya çıkamayan Korkmaz'ın dosyası dün görüşüldü. Tahkim itirazı redetti ve Bordo-Mavili takımın antrenörünün cezasını onadı. Egemen Korkmaz, Yeni Malatya ve Gaziantep FK maçlarında da görev alamayacak, deplasmandaki Başakşehir maçıyla dönecek.