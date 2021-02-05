MENÜ

Egemen Korkmaz'ın cezası onandı

Süper Kupa'da Başakşehir yedek kulübesiyle tartışan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maçtan men edilip 10 bin 500 TL'yle cezalandırılan antrenör Egemen Korkmaz'ın cezasının kaldırılması için Trabzonspor Kulübü Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

05 Şubat 2021, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Egemen Korkmaz'ın cezası onandı

Beşiktaş derbisinde sahaya çıkamayan Korkmaz'ın dosyası dün görüşüldü. Tahkim itirazı redetti ve Bordo-Mavili takımın antrenörünün cezasını onadı. Egemen Korkmaz, Yeni Malatya ve Gaziantep FK maçlarında da görev alamayacak, deplasmandaki Başakşehir maçıyla dönecek.

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