Süper Kupa'da maçın son bölümünde iki takım yedek kulubeleri arasında gerginlik yaşandı. Trabzonspor'ufn ikinci golünün ardından Başakşehir cephesi pozisyon başlangıcında faul yapıldığı için itirazda bulundu. Bu esnada Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk rakip kulübeye doğru giderek bir şeyler söyledi. Buruk'a Bordo-Mavili ekibin antrenörü Egemen Korkmaz çok sert tepki verdi. Korkmaz'ın, kendisini sakinleştirmek için gelen rakip takım yetkililerine yumruk atmaya kalktığı gözlendi. Abdullah Avcı sahaya girip oyuncularını olay yerinden uzaklaştırmak için çaba sarf etti.

Bu esnada yaşananları izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yaklaşık 7 dakika süren olayın bitişinin ardından Egemen Korkmaz ile Başakşehir'in idari menajeri Murat Yaman'ı oyundan ihraç etti. 13 dakika uzatma verilen karşılaşmanın bitiminde ise Okan Buruk'un başta Abdullah Avcı olmak üzere Trabzonsporlu oyuncuları tek tek tebrik ettiği görüldü.