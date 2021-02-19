Egemen Korkmaz, Türk futboluna damga vurmuş futbolculardan biridir. Trabzonspor , Beşiktaş , Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan ender oyunculardan biridir. Güçlü fiziki yapısıyla, hırsıyla oynadığı takımların taraftarlarının gönlünde taht kurmuştur. Taraftarlar tarafından "gladyatör" olarak anılıyor. Şimdilerde yardımcı antrenör olarak hayatını sürdüren Egemen Korkmaz görevine devam ediyor.

Egemen Korkmaz kimdir?

Egemen Korkmaz, milli takıma kadar yükselmiş, yurt dışında ülkesini başarıyla temsil etmiş bir futbolcudur. Aktif futbol hayatını noktalasa da futbol onu bırakmamıştır. Halen Trabzonspor'da yardımcı olarak futbol hayatını sürdürüyor.

Egemen Korkmaz, okul hayatı ile futbol arasında bir seçim yapmak zorunda kalmış. Futbol ağırlık basınca bu yolda devam etmeye karar vermiş. Doğduğu şehrin takımı olan Balıkesirspor'un alt yapısında futbola başlamış. Fizikli ve mücadeleci yapısından dolayı stoper mevkisinde görev verilmeye başlamış.

Kısa sürede kendini kanıtlayan Egemen Korkmaz, Kartalspor'la profesyonel futbolcu olarak anlaşıyor. Kartalspor'la 41 maça çıkıyor. Defans oynamasına rağmen 1 gole imza atıyor. 2001-2002 sezonunun devre arasında o dönem süper ligde mücadele eden Bursaspor'a transfer ediyor.

Egemen Korkmaz'ın Süper Lig macerası

Egemen Korkmaz, bütün Türkiye'ye adını Bursaspor'da çıkardığı başarılı maçlarla duyuruyor. 7 yıllık Bursaspor macerasında 115 maça çıkıyor. Bu maçlarda 5 defa fileleri havalandırıyor. Taraftarın sevgilisi haline futbolcu takım kaptanlığına da yükseliyor. Bu arada milli takım kurmayları tarafından takibe alınıyor.

Egemen Korkmaz, başarılı maçlar çıkardıkça takipçileri, transfer etmek isteyenler çoğalıyor. Transfer savaşını Trabzonspor kazanıyor. Bu takımda kaptanlığa kadar yükselen Egemen Korkmaz, Trabzonspor formasını 3 yıl terletiyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanan maçta 3 gol atarak, en golcü savunmacılar listesine giriyor.

Egemen Korkmaz nereli?

Egemen Korkmaz, Marmara Bölgesinde yer alan Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Doğduğu şehrin takımı olan Balıkesirspor'un alt yapısında başlayan futbolcu, İstanbul, Bursa, Trabzon, Wil (İsviçre), Erzurum gibi şehirlerde top koşturmuştur.

Egemen Korkmaz kaç yaşında?

Egemen Korkmaz 3 Kasım 1982 doğumludur. 2021 yılı itibariyle 39 yaşındadır.

Egemen Korkmaz boyu kaç?

Egemen Korkmaz'ın boyu 1 metre 83 santimetredir. Bir defans oyuncusu için ideal uzunlukta olmasa da yüksek sıçrama yeteneği, mücadeleci yapısı, saha içi kontrol bilgisiyle bu açığını kapatmıştır.

Egemen Korkmaz hangi takımlarda oynadı?

1- Balıkesirspor - Altyapı (1999-2000)

2- Kartalspor - 1 Lig (2000-2002)

3- Bursaspor - Süper Lig (2002-2008)

4- Trabzonspor - Süper Lig (2008-2011)

5- Beşiktaş - Süper Lig (2011-2012)

6- Fenerbahçe - Süper Lig (2012-2015)

7- FC Wil 1900 - İsviçre 2. Lig (2015-2017)

8- İstanbul Başakşehir - Süper Lig (2017-2018)

9- Erzurumspor - Süper Lig (2018-2019)

Egemen Korkmaz'ın Milli Takım kariyeri

Egemen Korkmaz 2000 yılında U18 milli takımında görev alarak, ilk defa milli formayı sırtına geçirmiştir. U18 milli takımıyla 2 maça çıktıktan sonra 2001'de U20 milli takımına geçiş yapıyor. Daha sonra U21, A2 milli takım formaları giyiyor. 2011-2012 döneminde A milli formayı 9 defa giyiyor.

Egemen Korkmaz, son transferini süper lig ekiplerinden Büyükşehir Erzurumspor'a yapmıştır. Bu takımla 20 maça çıkmış ve 1 gole imza atmıştır. Bu takımda aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştır. 2019-2020 sezonunda süper lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yardımcı antrenör olarak göreve başlamıştır.

2020-2021 sezonuna aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığı Erzurumspor'da yardımcı antrenör olarak başlıyor. Fakat Trabzonspor'un başına Abdullah Avcı teknik direktör olarak geçince, Avcı'nın ekibine katılıyor.

Egemen Korkmaz, Trabzonspor'da yardımcı antrenör olarak görevine devam ediyor. Maaşı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığı için net maaşı bilinmiyor.