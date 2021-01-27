Egemen Korkmaz Başakşehir maçında kırmızı kart gördü
Trabzonspor'un yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz, TFF Süper Kupa maçında yaşananların ardından kırmızı kart gördü. Adeta kendini kaybeden Egemen Korkmaz bir dönem Başakşehir forması da giymişti
Trabzonspor'un yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz, TFF Süper Kupa maçında yaşananların ardından kırmızı kart gördü. Trabzonspor'un 2-1 öne geçtiği golün ardından saha karıştı. Golde faul olduğu yönünde itirazlar yaşanırken iki kulübe arasında arbede çıktı
Egemen Korkmaz çılgına dönerken hakem tarafından kırmızı kartla saha dışında kaldı
Görüntüler A Spor'dan alınmıştır