MENÜ

Egemen Korkmaz Başakşehir maçında kırmızı kart gördü

Trabzonspor'un yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz, TFF Süper Kupa maçında yaşananların ardından kırmızı kart gördü. Adeta kendini kaybeden Egemen Korkmaz bir dönem Başakşehir forması da giymişti

27 Ocak 2021, Çarşamba 22:47 Son Güncelleme:
- A +
Egemen Korkmaz Başakşehir maçında kırmızı kart gördü

Trabzonspor'un yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz, TFF Süper Kupa maçında yaşananların ardından kırmızı kart gördü. Trabzonspor'un 2-1 öne geçtiği golün ardından saha karıştı. Golde faul olduğu yönünde itirazlar yaşanırken iki kulübe arasında arbede çıktı

Egemen Korkmaz çılgına dönerken hakem tarafından kırmızı kartla saha dışında kaldı

Görüntüler A Spor'dan alınmıştır


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...