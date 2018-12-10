Egeli kızlar minderin tozunu silkeledi

İş dünyasında erkeklere has pek çok mesleğe el atan kadınlar, erkek sporu olan güreşe de el attı. Egeli kızlar hafta sonu yapılan müsabakalarda adeta minderin tozunu silkelerken, sadece serbest dalda güreş yapan kızlar kıran kırana yaptıkları müsabakalarda adeta minderin tozunu silkelediler.

Aydın Kuyucak İlçesi’nde Kuyucak Belediyesi’nin desteği ile bu yıl 2.’si düzenlenen güreş müsabakalarına kızların ilgisi erkeklerden aşağı kalmadı. Kuyucak Kapalı spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvalara Muğla, Uşak, Afyon, Denizli ve Aydın’dan çeşitli kulüplerde güreş yapan kızlar katıldı.

Çeşitli kulüplerden 56 kızın güreştiği müsabakalar oldukça çekişmeli geçerken tamamen bir erkek sporu olan güreşe el atan kızlar gerek mücadeleleri gerekse el ense ve köprüleri ile izleyenleri şaşırttı. Zaman zaman bir bayanın dayanması güç olan pek çok oyuna oyunla karşılık vermeye çalışan ya da direnç gösteren kızlar bazı müsabakaları tuşla, bazı müsabakaları ise puanla tamamladı. Serbest dalda icra ettikleri güreşlerde; tek koldan kafakola, kapandan tırpana kadar pek çok tekniği uygulayan kızlar tuşa gelmemek için de minderde ustalıkla köprü kurdular.

Protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşların da ilgiyle izlediği kız güreşlerinde Afyon Taşoluk Belediyesi Kız Güreş Takımı 1. Uşak Eşme Belediyesi Kız Güreş Takımı 2., Aydın Kuyucak Belediyesi Kız Güreş Takımı 3. ve Muğla Gençlik ve Spor Kulübü Kız Güreş takımı da 4. oldu.

Kuyucak’ta kızların güreşe 3. Yıl önce başladığını belirten Kuyucak Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü ve aynı zamanda Yamalak Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni olan Veli Eriş, aslında erkek sporu olan güreşe kızların daha fazla ilgi göstermeye başladığını belirtti. İlçede kızlardan gelen yoğun talep üzerine Kız Güreş Takımı’nın kurduklarını belirten Eriş, “Erkek güreş takımımız vardı ve erkekleri yetiştirirken kızlar da ısrarla güreş yapmak istedi. 3 yıl içinde ciddi başarılar elde ettik. Ata sporumuz güreş erkek sporudur ama kızlar da yapmaya başladı. Bu dalda oldukça başarılı kızlarımız var” diye konuştu.

İHA