Ege’de sessiz derbi

İzmir temsilcisinde geçen haftaki Fatih Karagümrük deplasmanında dizinden sakatlanan orta saha oyuncusu Kerim Avcı ve sarı kart cezalısı forvet Yaser forma giyemecek. Akhisar ekibinde ise eksik oyuncu bulunmuyor. İç sahadaki son 5 maçını kazanarak 15 puan toplayan Altay, 6’da 6 yapmaya çalışacak. Üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından son olarak evinde Erzurumspor’la golsüz berabere kalan Akhisarspor ise dış sahada 4’te 4 yapmak için ter dökecek. İki takım da derbiden çıkacak sonuçla büyük ölçüde kaderlerini çizecek.

ALTAY

Cihan – Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Tatos, Kappel, Putsila, Turgut, Paixao

AKHİSARSPOR

Gökhan - Tolga, Uğur, Cocalic, Musa, Rotman, Bjarnason, Onur, Erhan, Ergin, Cikalleshi





İZMİR, (DHA) -



