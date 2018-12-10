İlk kez İzmir’deki Ege Rallisi’nde start alan ve motor sporları tutkunları tarafından ilgiyle karşılanan Egea Gençler Kupası’nın genç pilotları sezon boyunca toplam 6 hafta sonu yarışına katılacak. 43’üncü Yeşil Bursa Rallisi, 4-5 Ağustos tarihlerinde, Bursa’da düzenlenecek.

Temellerinin dayandığı 1972 yılından bugüne Türkiye otomobil sporlarının gelişmesine önemli desteklerde bulunan Fiat Motor Sporları’nın, genç pilot adayları için özel olarak düzenlediği “Egea Gençler Kupası” heyecanı Bursa’ya geliyor. Türkiye Ralli Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleşen Egea Gençler Kupası, ilk kez İzmir’de start alırken, kupanın ikinci ayağı bu yıl 43’üncü kez düzenlenen ve zorlu toprak etaplarıyla bilinen Yeşil Bursa Rallisi’nde koşulacak. Egea Gençler Kupası, 2018 sezonu kapsamında dördü ralli, biri pist ve biri de tırmanma olmak üzere; toplam 6 hafta sonu yarışıyla dikkat çekiyor.

Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, “Birikim ve tecrübemiz paralelinde, yetenekli gençlerin profesyonel bir yapı altında geleceğe hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde motor sporlarına ilginin artmasını ve gençlere imkân sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, otomobil sporlarına meraklı 18-28 yaş aralığındaki gençleri Egea Gençler Kupası’na dâhil ettik. Bu yıl, üçü TOSFED adına olmak üzere, toplam altı genç pilotumuz Tofaş Ar Ge’de takım pilotlarımızın desteği ile geliştirilen otomobillerle zorlu parkurlarda profesyonelce yarışabilecek. Takım pilotlarımız ile birlikte gençlerimize pratikte ve teoride destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



