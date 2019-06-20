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Ege Voleybol zirveye çıktı

Ege Voleybol zirveye çıktı

20 Haziran 2019, Perşembe 12:19
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Ege Voleybol zirveye çıktı

İZMİR, (DHA)

Uzun yıllar Türk voleyboluna milli takım düzeyinde hizmet etmiş ve Karşıyaka forması giymiş Şükran Akar ve Tuğba Toprak 4 yıl önce kurdukları Ege Voleybol Kulübü ile başarı basamaklarını hızlıca çıkmayı başardı. 2018-19 sezonunda İzmir'de katıldığı 6 yaş kategorisinde 4 şampiyonluk yaşayan Ege Voleybol tüm dikkatleri üzerine çekti. Ege Voleybol'un küçük kız, midi kız ve yıldız kız takımları İzmir Ligi ve Gelişim Ligi'nde birincilikler elde ederken, ayrıca bir ikincilik bir de üçüncülük kupası kazandı. Ege Voleybol müzesindeki kupa sayısını 4 yılda 9'a çıkarttı. Şükran-Tuğba ikilisi, "Spor okullarımızda yaz ve kış aylarında yaşları 6 ile 16 arasındaki kız çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Bizlere destek veren velilerimiz ve çok çalışarak kupaları toplayan sporcularımıza teşekkür ediyoruz" dediler.

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