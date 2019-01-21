Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın da zaman zaman forma giydiği, Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, başarılara imza atmayı sürdürüyor. Bu yıl ilk kez kurulup Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadeleye başlayan takım, ligi 2. olarak tamamlayarak bir üst lige çıktı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın destekleriyle yeniden yapılanan ve basketbol, voleybol, yüzme gibi birçok alanda faaliyet gösteren Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, kısa sürede elde ettiği başarılar ile dikkat çekiyor. Kulübün faaliyetlerine önemli destekler veren, aynı zamanda basketbol takımının da lisanslı oyuncusu olan Rektör Budak, basketbol takımının da lisanslı oyuncu olarak forma giydi ve maçlara giderek Egeli gençleri yalnız bırakmadı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer’in antrenörlüğünü üstlendiği EÜ Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı, ilk kez katıldığı ligdeki mücadelesini zirveden kopmadan sürdürürken, takım son maçında Cumhuriyet Mahallesi Spor Salonu'nda İBB Basketbol Takımı karşılaştı.

Zaman zaman rektör de forma terletiyor

Rektör Budak, üst yönetim, çalışanlar ve öğrenciler de tribünde Egeli genç sporculara tezahüratlarıyla destek verdi. Mücadeleyi Egeliler 72-61’lik skorla aldı. Bir puanlık farkla ligi 2. olarak tamamlayan ve bir üst lige yükselmeye hak kazanan Ege ekibini sahaya inip tebrik eden Rektör Budak, "Takımımızı ve antrenörümüz Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Timuçin hocamızı kutluyorum. Basketbol branşında takımımız bir üst lige çıktı. Şimdi yeni bir başlangıç olacak. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde oynayacağız ve Ege Üniversitesi Kampüsü'nde kendi sahamızda maçlara çıkacağız. 100 bin kişilik kampüste, çalışanlarımız ve öğrencilerimizle takımımızın yanında olacağız. Ayrıca kulübümüzü ve takımımızı maddi manevi desteklemeye devam edeceğiz" diye söyledi.

"Büyük bir heyecanla çalışmalara başladık ve ilk turu tamamladık"

Takım Antrenörü Prof. Dr. Gençer, elde ettikleri başarının arkasında Rektör Budak’ın destekleri olduğunu dile getirip, "Rektör hocamız kulübümüzün yeniden yapılanmasını sağladı ve her zaman kulübümüze sporcularımıza, bizlere destek oldu. Büyük bir heyecanla çalışmalara başladık ve ilk turu tamamladık. Artık Bölgesel Basketbol Ligi'ne terfi ettik, orada da üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Öğrencilerimizle hep beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hem eğitimi hem de basketbolu beraber yürütmeye çalışıyoruz, başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

EÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan takım kaptanı Barkın Omurtay de, "En zorlu mücadelemizi kazandık. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra maçlarımızı kendi spor tesislerimizde yapacağız. Hocalarımıza ve öğrenci arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İHA