İZMİR, (DHA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na Ege Üniversitesi öğrencisi Ali Koyuncu damga vurdu.

Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Ali Koyuncu, K-1 kategorisinde birinci oldu. Kick Boks Milli Takımı'na girmeye hak kazan Ali Koyuncu'yu Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak makamında ağırladı. Rektör Budak, "Kariyerine başarılı bir şekilde devam eden öğrencimiz, aldığı bu derece ile milli takıma girmeye hak kazandı. Gençlerimizin bu tür başarılarıları bizleri gururlandırıyor. Öğrencimize desteğimiz her zaman devam edecek. Ali Koyuncu'nun uluslararası arenada göğsümüzü kabartacak yeni başarıları olacağına inanıyorum" dedi.

Genç sporcu, yıl sonunda Dubai'de gerçekleşecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı kadroda olacak.

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