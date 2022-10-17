Ege takımları bekleneni veremedi

Ligde sadece 2'nci Lig'den çıkıp bu yıl ilk sezonunu geçiren Bodrumspor, 17 puanla zirve yarışı verirken, diğer takımlar düşme korkusu yaşıyor.

Manisa Futbol Kulübü'nün 12 puanla 11'inci basamakta bulunduğu 1'inci Lig'de ilk 6 hafta boyunca galip gelemeyen Altınordu, üst üste 2 galibiyetle 9 puana ulaşıp düşme hattından bu hafta çıkabildi.

Süper Lig'deki 5 yıllık mücadelesinin ardından küme düşen Göztepe , Türk futbolunda tarihi bir ilk olan Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen yönetiminde büyük umutlarla girdiği sezonda 8 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde kaldı.

Göz-Göz, 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle umduğunu bulamadı. Göztepe, 8 maçta 4 golle ligin en az gol atan takımı da oldu.

18 yıl boyunca hasret kaldığı Süper Lig'de 1 sezon tutunabilen Altay, transfer yasağı ve tarihi borç yüküyle küme düştü. Kadrosunun dağılması ve transfer yasağı nedeniyle 3 yıl önce futbolu bırakıp kulüpte önce sportif direktör, sonra antrenör olarak görev yapan 41 yaşındaki Murat Uluç'u bile sahalara döndürmek zorunda kalan, aynı yaştaki İbrahim Öztürk, 38 yaşındaki Paixao'yla sahaya çıkan siyah-beyazlılar, 9 maçı 7 puanla düşme hattında geçti.

Maddi olarak uçurumun kenarında olan Altay, ligin kalan bölümünde kurtuluş savaşı verecek. Yine transfer yasaklısı olup geçen sezon son haftalarda lige tutunan Altaş Denizlispor , aynı kadroyla hazırlandığı ligde 9 maçta 2 beraberlik, 7 yenilgiyle puan tablosunda haftalardır en dibe demir attı. Ligde galip gelemeyen tek takım, en çok yenilgi alan ekip olan Denizlispor, 3 maçtır gol dahi atamadı.