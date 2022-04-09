İZMİR, (DHA)

Bölgesel Amatör Lig'de normal sezon yarın oynanacak müsabakalarla tamamlanacak. Ege takımlarının yer aldığı 9'uncu Bölge'de 1'inci Grup dışında grup şampiyonları son hafta maçlarıyla belli olacak. 1'inci Grup'ta Afyon temsilcisi Belediye Bolvadin Termalspor, son hafta öncesi en yakın rakibinin 10 puan önünde grup birinciliğini garantiledi. İzmirspor'un yarışta havlu atmasıyla kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı 2'nci Grup'ta 40 puanlı lider Çiğli Belediyespor, yarın saat 14.00'te Bölmespor deplasmanına çıkacak.

Çiğli'nin puan kaybını bekleyen 39 puandaki Aliağa FK aynı saatte Manisaspor'u ağırlayacak. Çiğli, son hafta puan kaybetmezse Aliağa'nın alacağı skor ne olursa olsun grubu birinci tamamlayacak. Yine kıyasıya bir yarışın yaşandığı 3'üncü Grup'ta 34 puanlı lider Efeler 09 Spor son hafta küme düşen Kemalpaşaspor'u konuk edecek. 33 puanlı Eşin Grup Sökespor ise aynı saatte Alaçatıspor'la evinde karşılaşacak. 3 grupta ilk sırayı elde edecek takımlar bölge birinciliği için eşleşip tek devreli lig oynayacak. İlk sırayı elde edecek takım 3'üncü Lig'e çıkacak.