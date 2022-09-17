ING Basketbol Ligi’nde mücadele eden Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, sezon öncesi Ege Cup 2022 Turnuvası’nın Final maçında karşı karşıya geldi. Rakibini 67-65 mağlup etmeyi başaran Aliağa Petkimspor, turnuvayı birinci olarak tamamladı.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Alpe Altuğ Köselerli xx, Önder Yılmaz xx, Tolga Akkuşoğlu xx

Aliağa Petkimspor: Sılas Melson xxx 15, Ege Arar xx 4, Omer Prewıtt xx 8, Meriç Kuntger xx 1, Jeremy Simmons xx14, Ömercan Engin x, Nusret Yıldırım xx 6, Peyton Aldridgex xx 8, Dorukhan Engindeniz xxx 11

Başantrenör: Burak Gören

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Oderah Anosike xx 2, Acar Şen x 3, Ata Kahraman x 2, John Danıel Roberson xxx 6, Erdi Gülaslan xxx 11, Pako Cruz xxx 14, Berkay Siniroğlu xx 6, Tolga Kaan Birer xx5, Ogün Sevinç x, Mustafa Baki Görür xx 7, Yiğit Baran Sarıkaya xx 5, Evan John Brunsima x 4.

Başantrenör: Ceyhun Cabadak

1. Periyot: 12-19 (Manisa Büyükşehir Belediyesi lehine)

Devre: 32-36 (Manisa Büyükşehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 51-52 (Manisa Büyükşehir Belediyesi lehine)

5 faull Pako Cruz (Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor)

İHA