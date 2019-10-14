Olağanüstü kongre öncesi istişare için toplanan Ege Bölgesi'ndeki Beşiktaş dernekleri, Ahmet Nur Çebi'ye destek kararı aldı. 18 dernek adına yapılan açıklamada, "Hiçbir menfaat beklemeden kayıtsız, şartsız başkan adayı olarak sayın Ahmet Nur Çebi'yi destekleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Toplantıya telekonferansla bağlanan Çebi şunları söyledi: "Beşiktaş hakikaten her şeye değer. Sizden istediğim seçim günü sandığa gidip, bindirilmiş kıtalar diye bir şey olmadığını ispat edecek tarzda oy kullanmanız. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar var deseler de inanmayın. Beşiktaşlılar kıymetlidir, değerlidir, kimsenin kıtası olmaz. Tek bir grup var o da Beşiktaş. Kime oy verirseniz verin, hiç önemi yok. Beşiktaş'ı bırakmayın, terk etmeyin."

SERDAL ADALI: RAKİPLER DAHA ÇOK KORKACAK

SEÇİM çalışmalarını sürdüren Serdal Adalı dün İzmir'de Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle buluştu. Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Camiadaki bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı bir an evvel gidermemiz lazım. Camia kulüpten, kulüp de camiadan kopuk. Güneşli günler göreceğimize inanıyorum. Beşiktaş tek yürek olacak, rakipler bizden daha çok korkacak" ifadelerini kullandı.

(Sabah)