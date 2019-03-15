A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Sky takımı bisikletçisi Michal Kwiatkowski, Paris-Nice turunun 5. etabı sonunda genel klasmanın en üst sırasında yer alıyor. Britanya ekibinin sporcuları da, yarışın geri kalan bölümünde takım arkadaşlarının bu ünvanını koruyarak zafere ulaşmasına odaklanmış durumda.

Yarışın gençler klasmanı lideri ve aynı zamanda bir Sky sporcusu olan Egan Bernal de, dünkü etap sonrası yaptığı açıklamalarla bu durumu resmen ilan etti. Kolombiyalı bisikletçi, Paris Nice'e ilişkin planlarını şu sözlerle açıkladı:

"Şu an avantajlı durumda olduğumuzu düşünüyorum. Oynayacak iki kartımız var. Kwiatkowski çok güçlü ve çok iyi tırmanabiliyor. Tırmanışlarda göreceğiz ama liderimiz Michal ve biz de ona dağlarda yardım edebilecek iyi bir takıma sahibiz. Bence zamana karşı etapta iyi yarıştım. Dürüst olmak gerekirse, çok daha fazla zaman kaybedeceğimi düşünüyordum ama bbana göre iyi bir sonuç aldım. Nihayetinde bu konuda uzman değilim. Artık ilk hedefimiz Paris - Nice'i kazanmak. Michal liderimiz ve onunla yarışı kazanmaya çalışacağız. Etap kazanmak güzel olur ama bir etap için genel klasmanı riske etmeyeceğiz. Aklımızda sadece genel klasman olacak."