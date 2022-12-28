Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. 40 yıldır sporcuların efsane olabilmek için yarıştığı Dakar rallisi bu sene de Suudi Arabistan çöllerinde yapılacak. 45’incisi düzenlenecek olan Dakar Rallisi’nde gözler yine Red Bull sporcularında olacak. 2022 Dakar’da aldığı şampiyonlukla dördüncü zaferini kazanan Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah otomobil kategorisinde beşinci zaferi için gaza basacak. Motosiklet kategorisinde 2 kez kazanan Sam Sunderland ise bir kez daha en iyi olmak için motosikletini sürecek. Çoktan ölümsüzler arasına ismini yazdıran Red Bull sporcusu Carlos Sainz yine hibrit otomobiliyle ilkleri başarmaya çalışacak. İşte en iyilerin sahnesi Dakar Rallisi…

Suudi Arabistan çöllerinde yapılacak

Gezegenin en zorlu motor sporları dayanıklılık testi için nefesler tutuldu. Katılımcılarını iki hafta boyuncu uykusuz gecelerin beklediği Dakar Rallisi bu sene de Suudi Arabistan çöllerinde yapılacak. Otomobilden, motosiklete, kamyondan SSV’ye birçok kategoride ustaların ve amatörlerin mücadele ettiği Dakar Rallisi, 31 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 15 Ocak’ta son bulacak. İki haftalık süre boyunca hız ve adrenalin tutkunlarının heyecanla takip edeceği Dakar Rallisi’nde bu sene de amatörler kendilerini ispatlamaya çalışacak. Kazanmak bir yana dursun bitirmenin çok zor olduğu Dakar Rallisi’nde bu sene de gözler son döneme damga vuran Red Bull sporcularında olacak.

Nasser Al-Attiyah beşinci zaferinin peşinde

53 yaşındaki Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah son olarak 2022 yılında Dakar’a damgasını vurmayı başardı. Birçok ismin katılıp tamamlayamadığı ralliyi tam 4 kez kazanmayı başaran Al-Attiyah çoktan kendisine efsaneler arasında yer buldu. 2023 yılında da kendi sınırlarını zorlayacak olan Nasser, Toyota Gazoo Racing ile beşinci Dakar zaferini kazanmaya çalışacak. Red Bull sporcusu Al-Attiyah 2011, 2015 ve 2019 yıllarında Dakar’ı kazanmayı başarmıştı.

Motorlar Kızıldeniz kıyılarında çalıştırılacak

Dünyanın en zorlu motor sporları dayanıklılık testi olarak kabul edilen 2023 Dakar Rallisi, 31 Aralık'ta Kızıldeniz kıyılarındaki kısa bir etap ile başlayacak. Bu kısa etabın ardından 2 haftalık zorlu yarışı başlatacak olan startın sırlaması belli olacak. Startın verilmesiyle maceraya atılan sürücüler, doğuya doğru gaza basacak ve Suudi Arabistan'daki Rubül hali çölündeki zorlu üç etabı geçecek. 2023 Dakar Rallisi 15 Ocak'ta, ülkenin doğu kıyısındaki Dammam şehrinde sona erecek.

'En önemlisi macera'

Red Bull sporcusu Sam Sunderland, 2017 yılında Dakar Rallisi’ni kazanarak Dakar’ı kazanan ilk İngiliz sporcu olmayı başardı. 2023 yılında da Red Bull GASGAS Factory Racing Team ile kızgın kumlarda eşsiz bir maceraya atılacak olan Sunderland, ralliye sayılı günler kala verdiği bir demeçte, “Benim için Dakar ile ilgili en büyük şey macera. Bir yarışçı olmama ve amacımın kazanmak olmasına rağmen, bu rallinin macerasını hala seviyorum” diye konuştu.

İspanyol motor sporları efsanesi

İspanyol efsane… Spor tarihine adını çoktan altın harflerle yazdırdı. İki kez WRC ve üç kez Dakar Rallisi şampiyonu olan Carlos Sainz, 2023 yılında da gençlere meydan okuyacak gibi görünüyor. 2022 yılında hibrit otomobille etap kazanan ilk pilot olmayı başararak bir kez daha Dakar Rallisi tarihine geçen Red Bull sporcusu, 2023 yılında da Audi ile ilkleri başarmaya çalışacak. Bu arada Carlos Sainz, 2023 yılında Dakar Rallisi’nde yarışan en yaşlı yarışçı unvanını da elde edecek.