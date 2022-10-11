Efsaneler Maradona için sahaya çıkacak

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde yaşamını yitirmişti.

Ölümüyle futbolseverleri yasa boğan Arjantinli efsane anısını İtalya'nın başkenti Roma'da özel bir maç düzenlenecek.

Organizatörlerin yaptığı açıklamaya göre 14 Kasım'da oynanacak olan bu özel karşılaşmada yıldızlarla dolu kadrolardan birine Lionel Messi kaptanlık yapacak.

MOURİNHO SAHA KENARINDA

Messi'nin dışında Brezilyalı efsane oyunculardan Ronaldinho ve Gianluigi Buffon sahada olacak. Roma'nın Portekizli teknik direkörü Jose Mourinho da takımlardan birinin başında sahada yer alacak.

Karşılaşmada veteran isimlerin yanı sıra aktif futbol hayatına devam eden yıldız isimler de yer alacak. Öte yandan Diego Maradona'nın ailesi de mücadeleyi tribünden takip edecek.



