Efsaneler geri döndü

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran birçok süperstar, kariyerini sonlandırdıktan sonra efsane oldukları ya da yetiştiklere kulüplere döndü. 1994 - 2010 arasında Real Madrid’de fırtına gibi esen santrfor Raul, Eflatun-Beyazlılar’ın B takımının başına geçti. Real’in yanı sıra Liverpool ve Bayern’de oynayan İspanyol orta saha Xabi Alonso da yetiştiği Real Sociedad’ın altyapı takımının başına geçti.

Tek ortak noktaları...

25 sene ca İtalyan ekibi Milan’da top koşturan, tüm kariyerini tek bir çatı altında geçiren Paolo Maldini de sportif direktör olarak Kırmızı-Siyahlılar’a dönüş yaptı. Chelsea’nin efsane kalecisi Petr Cech ise Mavililer’in danışmanı oldu. Ada ekibinin yıldız orta sahası Frank Lampard, Chelsea’nin başına geçmeye hazırlanıyor. Championship takımı Derby’yi çalıştıran Lampard’a kulübü Chelsea ile görüşmesi için izin verdi. Transfer her an bitebilir. Geçtiğimiz günlerde kariyerine noktayı koyan Fernando Torres ise Atletico Madrid’in yönetiminde görev alacak. Bir dönemin süperstarları kariyerlerine yön veren bu kararları son 10 gün içinde aldılar.

Mertcan Polat