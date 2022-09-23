Efsane tenisçi Roger Federer veda maçına çıkıyor

Tenis efsanesi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak. Geçen hafta emekli olacağını sosyal medyadan duyuran ve son kez Laver Kupası'nda korta çıkacağını açıklayan 41 yaşında Roger Federer'le birlikte, o dönemde yıldızlaşmış ve en büyük rakipleri olmuş Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Andy Murray gibi 'Süper 4'lü de son kez biraraya gelecek.

Roger Federer kariyerinin son maçı için bu gece TSİ 22.30'da korta çıkacak. Çiftler maçında Federer'in partneri ise Rafael Nadal olacak. Federer, seyir zevki yüksek ve izlenme rekorlarına imza atmış maçlarda eşleştiği döneminin en büyük rakibi Nadal'la 'Son dans' için biraraya gelecek. Bu muhteşem ikili, kortun aynı tarafında ancak yan yana olsa birlikte son kez mücadele edecek. Bu arada Avrupa ve dünya takımlarını karşı karşıya getiren Laver Kupası'nda kaptanlığını Bjorn Borg'ün yaptığı Avrupa takımında, Roger Federer, Rafael Nadal,Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas yer alıyor.