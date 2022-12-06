Efsane isimlerin günümüzdeki bonservis bedelleri: Maradona, Ronaldo...

Günümüzde büyük yıldız futbolcular için ödenen bonservis rakamları her geçen sezon daha da yükseğe çıkıyor.

Şimdiye kadar en yüksek ödenen bonservis bedeli Brezilyalı yıldız Neymar'a ait. Şimdilerde Katar'da 2022 Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele eden 30 yaşındaki oyuncu Ağustos 2017'de Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu.

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O dönemde Fransız kulübü, Neymar'ı kadroya katmak için 222 milyon Euro ödeme yapmıştı.

REKOR MBAPPE'DEN BEKLENİYOR

Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, yakın geçmişte kulübüyle yeni sözleşme imzaladı. 21 Mayıs 2022'de üç yıllık sözleşmeye imza atan 23 yaşındaki oyuncu tarihin en büyük sözleşmesine sahip oyuncusu olarak gösteriliyor.

La Parisien'de yer alan habere göre, Mbappe yıllık 72 milyon Euro kazanırken, imza parası olarak da 180 milyon Euro aldı.

Fransız yıldız ayrıca ilk yıl için 70 milyon Euro, ikinci yıl için 80 milyon Euro ve üçüncü yıl için de 90 milyon Euro sadakat bonusu alacak.

Fransa Milli Takımı ile Katar'da üst üste ikinci Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele eden Mbappe'nin devasa bir bonservis bedeli karşılığında transfer olması bekleniyor.

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ÖZEL BİR ALGORİTMA HESAPLADI

İngiliz The Sun Gazetesi, PlayRatings adlı platform ile geçmişteki yıldız isimlerin 2021 yılında transfer olmaları halinde, kaç paraya mal olacaklarını hesapladı.

Özel bir algoritma sayesinde Diego Armando Maradona, Ronaldo Nazario gibi yıldızların günümüzdeki değerleri araştırıldı.

EN YÜKSEK RONALDO NAZARIO!

Dünyanın en iyi golcüleri arasında ilk sıralarda gösterilen Brezilyalı Ronaldo, muhteşem bir kariyere sahip olmasına rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Avrupa futboluna beklenenden erken veda etmek zorunda kaldı.

Inter, Ronaldo'yu 2021 yılında transfer etseydi, yaklaşık olarak 445 milyon Euro'dan fazla ödeme yapmak zorunda kalacaktı.





DIEGO MARADONA'NIN BONSERVİSİ NE OLUR?

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona da bu algoritmaya dahil edildi.

Napoli, Arjantinli efsaneyi 2021 yılında trasnfer etseydi ödemesi gereken bonservis yaklaşık olarak 355 milyon Euro olacaktı.

DİĞER İSİMLER

Christian Vieri: Inter (Yaklaşık 345 milyon Euro)

Michel Platini: Juventus (Yaklaşık 345 milyon Euro)

Marco Van Basten: Milan (Yaklaşık 338 milyon Euro)

Gabriel Batistuta: Roma (Yaklaşık 290 milyon Euro)

Gonzalo Higuain: Juventus (Yaklaşık 272 milyon Euro)

Neymar: PSG (Yaklaşık 227 milyon Euro)