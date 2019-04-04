Efsane hokeyciler 3’te 3 Yaptı

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı böylece 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Namağlup unvanıyla 23 gol atan Polisgücü ligin liderliğini sürdürdü. Türkiye Süper Ligi birinci etabındaki karşılaşmayı Polisgücü Hokey Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Başkan Mehmet Kaplan, maç sonrası yaptığı açıklamada, sporcuları kutlayarak, “Şu ana kadar takımımız 3 maçta da galip gelmeyi başardı. Emeği geçen tüm teknik heyet ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Amacımız süper lig şampiyonluk kupasını Gaziantep’e kazandırmaktır" dedi.

Polisgücü Hokey Takımı Teknik Direktörü Ayşe Kasım da maç sonrası yaptığı değerlendirmede, sporcularla gurur duyduklarını söyleyerek, “Bugün üçüncü maçımızdan da galip ayrıldık. Böylece gol sayımız 23’e çıktı. Bütün sporcularımızı kutluyorum. Ligin ilk etabını namağlup unvanla tamamlamayı ve ikinci etapta da şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Gaziantep’te devam eden Kadınlar Hokey Türkiye Süper Ligi birinci etabında 8 takım yarışıyor. Turnuva 8 Nisan’da yapılacak olan maçlarla son bulacak.

İHA