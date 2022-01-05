Efsane güreşçi Hamit Kaplan kabri başında anıldı

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu millî güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı. Ölümünün 46'ncı yılı vesilesiyle düzenlenen anma törenine Amasya Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayraktar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve çok sayıda ilçe belediye başkanı katıldı. Hamamözü İlçe Kaymakamı Okan Dağlı, Hamit Kaplan'ın mezarına çiçek bıraktı ardından Hamit Kaplan adına Kur'an-ı Kerim tilaveti okutuldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden hocamız Hamit Kaplan'ın aramızdan ayrılışının 46'ncı yılında mezarı başında rahmet ve minnetle anıyoruz. 175 defa milli mayoyu giymiş, dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuş, Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmış hocamızı, ecdadımızı anmaya geldik. Aramızdan ayrılan bütün şampiyon ağabeylerimizi anarken hayatta olanları da unutmayacağız, unutturmayacağız. Tabii o kadar çok şampiyonumuz var ki, dünya ve Olimpiyat şampiyonu, Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun. Anadolu'nun küçük bir ilçesinden, Hamamözü'nden çıkıyor bir yiğit pehlivan. 'Türk gibi güçlü' sözünü dünyanın dört bir tarafında dinlettiriyor, dünya, olimpiyat şampiyonlukları kazanıyor. Bunlar kolay işler değil. Ben ve arkadaşlarım adına şunu söylüyorum, marifet iltifata tabidir. Ölmeden önce de aramızda yaşayan insanlara, bu şampiyonlara bunu hissettirmek, onları böyle anarsak ve toplumda onlara hak ettiği değeri verirsek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bizim toplum olarak her zamankinden daha çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu birliği ve beraberliği sağlayan en hızlı öznelerimizden bir tanesi spor ve sporda Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış güzel insanlar oldu. Ne mutlu bugün hocamızı saygı ve sevgi ile anıyoruz. Hocamızın başka bir misyonu daha var, inşallah bu çocuklardan bir tanesi Avrupa, dünya, Olimpiyat şampiyonu olarak karşımıza çıkacak. Biz de Türkiye Güreş Federasyonu olarak her zaman onlarla gurur duyacağız. Maddi ve manevi destekleyeceğiz ve onlara sahip çıkacağız. Ben bu güzel ve anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan devlet büyüklerimize, belediye başkanlarımıza, siz halkımıza, sporcu kardeşlerimize, basınımızın değerli temsilcilerine teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Başpehlivan Recep Kara, "Hamit Kaplan hocamız ve Adil Candemir hocamız gerçekten dünya minderlerinde Türkiye'nin adını, şanını en iyi şekilde yüceltiler, temsil ettiler. Hepsinden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Hocalarımızın emanetlerini iyi şekilde koruyacağız ve yeni Hamit Kaplan'lar çıkartmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Yasta buluşmak kadar zor bir şey yok. Sporcularımızın Türk bayrağını göklere çekmesi, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmesidir ve bayrağımızın dalgalanmasına vesile olmasıdır. Bu manada böyle sporcular elbette ki bu coğrafyadan çıkacaktır. Bu coğrafyada onu hatırlatacak, onun yolundan yürüyecek genç delikanlılarımız vardır. Zaten anneler çocuklarını severken, 'Yiğidim, pehlivanım, aslanım' diye severler. Bu da bizim örf ve adetlerimiz, en önce geleneklerindendir. Bir rahmetlinin ardından konuşmak zor geliyor. Ona diyoruz ki makamı cennet kabri nurla dolsun" şeklinde konuştu.

Hamamözü İlçe Kaymakamı Okan Dağlı, "İlçemizin değeri dünya ve Olimpiyat şampiyonu merhum Hamit Kaplan'ın 46'ncı ölüm yıl dönümü münasebeti ile buradayız. İlçemizin gururu Hamit Kaplan tahta bir bavulla çıktığı zorlu yolda güreşte gösterdiği azim sayesinde, uluslararası turnuvalarda aldığı madalyalarla göğsümüzü kabartmış ve milli marşımızı dünyaya ezberleten sporcularımız arasına katılmıştır. Uluslararası seviyede güreş müsabakalarında 14 altın, 10 gümüş, 6 bronz ve 3 bakır olmak üzere 33 madalyayı ülkemize armağan etmiştir. 24 defa Türkiye şampiyonluğu kazanması ile güreşin sevilmesini sağlamıştır. Bu toprakların hamurun Hamit Kaplan gibi çok büyük şampiyonlar çıkmış ve halen bu potansiyele sahip minik güreşçiler, büyüklerinin izinde çalışmalarına devam etmektedir. Merhum şampiyon Hamit Kaplan'ı ve başarısında emeği çok olan Adil Candemir'i rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.

Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayraktar ise "Bundan 46 yıl önce genç yaşta elim bir trafik kazası sonucu rahmeti rahmana kavuşan, dünya ve Olimpiyat şampiyonu merhum Hamit Kaplan'ı anma törenine hoş geldiniz.

Merhum Hamit Kaplan genç yaşına rağmen 175 kez millî mayoyu giymiş, defalarca dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmuş. Şanlı albayrağımızı göklere çektirmiş, İstiklal Marşımızı söyletmiş. Ülkemizin gururu olmuştur. Kendisi Türk güreşinde bir ekol olmuştur. Bundan böyle bizlere düşen görevin atalarımızın geçmişteki başarıların gururunu yaşarken, bizlerden sonra gelecek olan nesillere gurur duyacakları eserler bırakmak olduğunu düşünüyorum. Hayatının en verimli dönemimde 5 Ocak 1976 tarihinde kaybettiğimiz büyük şampiyon Hamit Kaplan'ı, hocası Adil Candemir ve vefat eden tüm sporcuları rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA