Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada futbol durma noktasına gelmişken, eski zamanlarda oynanmış ve efsane haline dönüşmüş maçlar hep akıllarda kalır. Kulüpler de taraftarlarına bu eski günlerdeki özel maçlarını aktarmaya çalışıyor.

Galatasaray da bugün taraftarlarına bir jest yaparak 2012 yılında oynadıkları Samunspor maçının yayınını verdiklerini açıkladı. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan duyuruda, "Unutulmaz Maçlar Serisi’nde bugün, müthiş bir geri dönüşe imza atarak 4-2 kazandığımız Samsunspor karşılaşması var. Bugün saat 15.45’te, kaçıranlar için tekrarı ise 20.45’te GS TV ve resmi internet sitesinde." ifadeleri kullanıldı.

O maçta neler olmuştu?

Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki 6 gollü düellonun galibi Galatasaray oldu. Böylece Aslan, ligde 8'de 8 yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor'a konuk olan Galatasaray, 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 4-2 kazanmayı başardı. Galibiyet serisini devam ettiren sarı-kırmızılılar, 2002-2003 sezonununda sonra ilk kez üst üste 8. galibiyet almış oldu.

Cimbom'a galibiyeti getiren goler 51. dakikada Semih, 70. dakikada Selçuk, 78. dakikada Baros ve 84. dakikada Sercan'dan geldi. Ekigho'nun 22 ve 33. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçen Samsunspor ise skoru koruyamadı.

Bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 43'e çıkardı. Bu sezon 10. yenilgisini alan Samsun temsilcisi ise 13 puanda kaldı.

Yıldız tablosu

SAMSUNSPOR: 2 - GALATASARAY: 4

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakem: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu

Samsunspor: Ertuğrul, Adem, Kemal, Akaki, Yenal, Murat Ceylan, Fink (Dk. 72 Cabezas), Murat Yıldırım (Dk. 81 Anıl Dilaver), Hakan, Ekigho (Dk. 77 Serdar Özkan), Zenke

Galatasaray: Muslera, Sabri (Dk. 46 Riera), Ujfalusi, Semih, Hakan Balta, Melo (Dk. 75 Sercan), Selçuk, Engin (Dk. 57 Servet), Emre, Baros, Elmander

Goller: Dk. 22 ve Dk. 32 Ekigho (Samsunspor), Dk. 51 Semih, Dk. 70 Selçuk, Dk. 78 Baros, Dk. 84 Sercan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 49 Ertuğrul (Samsunspor), Dk. 56 Melo (Galatasaray)